Kindergruppe aus China zu Besuch in der Kinder-Akademie Fulda

Anlässlich des Deutsch-Chinesischen Malerei- und Kunstfestivals für Kinder und Jugendliche 2018 und auf Einladung der Stadt Langen besuchte eine Gruppe chinesischer Kinder Deutschland. Die insgesamt 10 Kinder im Alter von 5-10 Jahren gehen auf die Gongneng-Yijia Kunstschule in Beijing.



Im Rahmen ihres Deutschland-Aufenthalts stand auch ein Besuch der Kinder-Akademie Fulda auf dem Programm. Ausschlaggebend hierfür war der Wunsch der chinesischen Kinder, unbedingt an einem Workshop über den Pop-Art-Künstler James Rizzi teilzunehmen. In einem spannenden und sehr kreativen Workshop am 14. August 2018 konnten die Kinder ihr Wissen um den Künstler vertiefen und eigene Bilder in Anlehnung an James Rizzi fertigen. Mit voller Konzentration und großem Spaß waren die jungen Künstlerinnen und Künstler bei der Sache und hielten am Ende stolz ihre Zertifikate in den Händen.



Ein ganz besonderes Highlight und Geschenk der chinesischen Kindergruppe war eine Tanz-, Theater- und Gesangsaufführung im Anschluss an den Workshop. Eingeladen waren die Tagesbesucher und das Team der Kinder-Akademie Fulda. Mit staunenden Augen erhielten alle Zuschauer spontanen Einblick in eine andere Kultur und konnten das respektvolle Miteinander und den offenen Dialog üben, die in Zukunft durch die engen Beziehungen zwischen der Volksrepublik China und Deutschland immer wichtiger werden.

