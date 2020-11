.



Geänderte Öffnungszeiten im Welcome Center Kieler Förde



Stadtführungen entfallen, Pop Up Pavillon geschlossen, Bettenwechsel verschoben



Aufgrund des Teil-Lockdowns in der Coronakrise ändert sich auch bei Kiel-Marketing einiges.



Das Welcome Center Kieler Förde am Stresemannplatz verkürzt zunächst bis Ende November die Öffnungszeiten:



Montags – freitags: 12 – 17 Uhr



Samstags: 10 – 14 Uhr



Sonntags: geschlossen



Die Tourist-Information Heikendorf als Anlaufpunkt, überwiegend für Urlauber und Tagesgäste, öffnet samstags von 13 – 16 Uhr.



Stadtführungen



Die thematischen Stadtführungen im November müssen leider abgesagt werden. Dazu gehören:



07.11. „Kiel in dänischer Zeit“ anlässlich des 100-jährigen deutsch-dänischen Grenzjubiläums entfällt



09.11. Vor 100 Jahren - Revolution in Kiel entfällt



Pop Up Pavillon



Der Kunst- und Kultur Pop Up Pavillon am Alten Markt muss im November geschlossen bleiben.



Die betroffenen Ausstellungen entfallen, werden verkürzt oder können ggf. ins kommende Jahr verschoben werden. Aktuelle Informationen zum Programm gibt es unter www.kieler-innenstadt.de



Aktion Bettenwechsel



Das touristische Schnupperangebot Bettenwechsel für Einwohner*innen aus Kiel und Umgebung verschiebt den Start um einen Monat auf Dezember 2020. Die Aktion in ausgewählten Hotels der Kiel Region ist gültig bis zum 02. Mai 2021!



Weitere Informationen finden Sie auch immer aktuell unter www.kiel-sailing-city.de

