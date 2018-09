Einwohnerbefragung zum Tourismus in Kiel

10.09.18

Der Tourismus in Kiel.Sailing.City steigt Jahr für Jahr auf neues Rekordniveau. Tausende machen Urlaub in Kiel oder verbringen einen Tagesausflug in unserer Stadt. Sie genießen die Gastfreundschaft, besuchen Events, Natur- und Freizeitattraktionen sowie Restaurants und Cafés vor Ort und im Kieler Umland.



Kiel profitiert von diesen Besuchern – wirtschaftlich und finanziell, aber auch durch Begegnungen. Die Landeshauptstadt Kiel und Kiel-Marketing möchten den Tourismus in Kiel so entwickeln, dass ein attraktives Angebot nicht nur für die Gäste von Stadt und Region entsteht, sondern Tourismus auch zur Lebensqualität der Kielerinnen und Kieler beiträgt.



Um zielorientiert zu agieren wird derzeit eine schriftliche Befragung durchgeführt, wie die Einwohnerinnen und Einwohner den Tourismus bewerten. Der Fragebogen mit frankiertem Rückumschlag wurde in Papierform an 4.000 zufällig ausgewählte Haushalte in allen Stadtteilen Kiels verteilt.



Gefragt ist im Namen von Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer und Kiel-Marketing Geschäftsführer Uwe Wanger, an welchen Stellen etwas getan werden muss, damit das touristische Angebot noch mehr den Wünschen der Kielerinnen und Kieler entspricht.



Nun sind im zweiten Schritt alle Einwohner*innen Kiels gebeten, online unter www.kiel-sailing-city.de/einwohnerbefragung an der Einwohnerbefragung teilzunehmen. Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig und vollständig anonym.



Unsere Bitte an alle Medien ist deshalb, die Befragung öffentlich zu kommunizieren.



Die ausgefüllten Fragebögen gehen an das Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa (NIT), die auch die Auswertung vornehmen werden. Die Beantwortung der Fragen durch die angeschriebenen Haushalte ist ebenfalls digital möglich, den link haben die Befragten mit dem Anschreiben erhalten.



Pro Haushalt darf nur ein Fragebogen ausgefüllt werden. Unter denjenigen, die online teilnehmen, verlost Kiel-Marketing drei Gutscheine für je eine Nacht im Schlafstrandkorb in Heikendorf für zwei Personen im Wert von je 64 Euro.



Teilnahmeschluss für die Befragung aller Kieler*innen ist der 16. September 2018.

