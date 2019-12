Pressemitteilung BoxID: 778788 (Kfz-Innung München-Oberbayern)

Die Kfz-Innung München-Oberbayern informiert: Ausbildungsprojekt "Abi + Auto" feiert 10-jähriges Jubiläum - Der Karriereweg vom Abitur zum Kfz-Technikermeister!

Im Herbst 2009 gab die Kfz-Innung München-Oberbayern den Startschuss für das Ausbildungsprojekt „Abi + Auto“. In nur drei Jahren zum Gesellenbrief als Kfz-Mechatroniker/-in im Schwerpunkt System- und Hochvolttechnik, zum Abschluss als staatlich anerkannte/r Kfz-Servicetechniker/-in und am Ende des Projekts zum/zur Kfz-Technikermeister-in. Es erschließen sich in kurzer Zeit vielfältige Karrierewege. Voraussetzung ist die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife. Inzwischen läuft das preisgekrönte Projekt bereits 10 Jahre und findet auch überregional gute Resonanz.



Die erste „Abi + Auto“-Klasse startete mit 16 Teilnehmern im Ausbildungsjahr 2009/2010, also vor genau 10 Jahren. Die Kfz-Innung München Oberbayern hat damit ein Projekt ins Leben gerufen, das sich gezielt an technikinteressierte und automobilaffine Abiturienten wendet. Ziel ist, Abiturienten innerhalb einer verkürzten Zeitspanne zur Meisterprüfung zu führen. Hierdurch sollen besonders leistungsstarke Schulabgänger frühzeitig mit den Karrieremöglichkeiten, die das Kfz-Handwerk bietet, vertraut gemacht werden. Es werden die schulischen Vorkenntnisse der Projektteilnehmer genutzt, um in einer verkürzten Ausbildungszeit den Berufsabschluss als Kfz-Mechatroniker/-in zu erwerben. Zusätzlich qualifizieren sich die Teilnehmer innerhalb der dreijährigen Projektphase zum/zur staatlich anerkannten Servicetechniker/-in und schließlich zum/zur Kfz-Technikermeister/-in. Die Blockbeschulung in speziell eingerichteten Fachklassen mit spezifisch adaptiertem Lehrplan an der Berufsschule Landsberg am Lech zusammen mit projektbegleitenden Qualifizierungskursen des Berufsbildungszentrums Weilheim leisten dabei einen wichtigen Beitrag.



Johannes Lock, Berufsbildungsreferent der Kfz-Innung München-Oberbayern, freut sich, dass das Projekt von Anfang an sehr gut angenommen wurde. Auch zeigt die Teilnehmerstruktur, dass die Frauenquote innerhalb des Projekts deutlich über der Quote regulärer Ausbildungsverhältnisse im Kfz-Handwerk liegt.



Das mit dem Hermann-Schmidt-Preis und der Auszeichnung „Ausbildungs-Ass“ prämierte Projekt schafft Gewinner auf beiden Seiten: Jugendlichen mit allgemeiner bzw. fachgebundener Hochschulreife bietet sich eine attraktive Karriereoption zum Studium. Betriebe bekommen die Möglichkeit, geeigneten Führungsnachwuchs für Ihr Unternehmen zu begeistern und in sehr kurzer Zeit systematisch auf diese Aufgaben vorzubereiten. Jährliche Teilnehmerzahlen zwischen 18 und 24 sprechen für sich.



Weitere Informationen zu dem Projekt finden Sie unter: www.abi-und-auto.de. Bildunterschrift:





