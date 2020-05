Pressemitteilung BoxID: 798903 (KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V.)

KfH‐Experte beantwortet Fragen zum Bluthochdruck am Telefon

Welthypertonietag

Anlässlich des Welthypertonietages unter dem Motto „Druck runter – gut drauf“ steht Nieren- und Hochdruckexperte Priv.-Doz. Dr. med. Heiko Hickstein, KfH-Nierenzentrum Wismar, am 22. Mai 2020 von 14.00 bis 18.00 Uhr unter der Telefonnummer 03841/712128 für Fragen zum Bluthochdruck und seinen Folgen zur Verfügung.



Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts haben rund 20 bis 30 Millionen Menschen in Deutschland Bluthochdruck. Das heißt, fast jeder Dritte ist von dieser Erkrankung betroffen, in der Altersgruppe der über 60-Jährigen ist es sogar nahezu jeder Zweite. „Was viele nicht wissen: Unerkannt oder nicht ausreichend behandelt, schädigt Bluthochdruck nicht nur das Herz-Kreislauf-System, sondern stellt auch eine der häufigsten Ursachen für eine Erkrankung der Nieren dar“, berichtet Priv.-Doz. Dr. med. Heiko Hickstein, leitender Arzt des KfH-Nierenzentrums Wismar. Da Bluthochdruck oftmals weder Schmerzen noch andere auffällige Symptome bereite, sei es umso wichtiger, seine Blutdruckwerte zu kennen und zu hohe Werte rechtzeitig zu behandeln, erklärt der Nieren- und Hochdruckexperte. Fragen, wie man selbst die Risikofaktoren für Bluthochdruck beeinflussen kann und wie sich Ernährung, Bewegung und Entspannung auf den Blutdruck auswirken, beantwortet der Experte Hickstein am 22. Mai 2020 von 14.00 bis 18.00 Uhr unter der Telefonnummer 03841/712128.

