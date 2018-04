Kabinenduft für den Nachwuchs

Pünktlich zum Kabinen-Trödel am kommenden Samstag veranstalten die Krefeld Pinguine eine besondere Aktion zu Gunsten des eigenen Nachwuchses:



Damit in der viel zu langen Sommerpause die Entzugserscheinungen nicht allzu groß werden, können Fans ab Samstag Kabinenduft in Glasflaschen erwerben.



Diese Flaschen sind nur beim Kabinen-Trödel im Presseraum an der Westparkstraße von 11.00-16.00 Uhr zum Preis von 9.36 Euro erhältlich. Die Einnahmen gehen komplett an den KEV 81 und sind auf 36 Flaschen limitiert.

