PREMIERE: "Morvellis mörderisch-magisches Kabinett" - Das zauberhafte Weihnachts-Dinner

„Heeereinspaziert! ,Morvellis magisches Kabinett‘ öffnet seinen Vorhang für ein meisterhaftes Spektakel: zersägte Jungfrauen, atemberaubende Kunststücke und lebensgefährliche Illusionen. Bewundern Sie die schöne Pernilla und trauen Sie Ihren Augen nicht, bei der Kunst des großen Morvellis“, so steht es auf dem angenagelten Plakat am Marktplatz. Tatsächlich könnte es ein ganz zauberhafter Abend für die Zuschauer werden – würde die Darbietung der extra angereisten Zauber-Truppe, die hier ihre Zelte aufgeschlagen hat, nicht von einem jähen Todesfall überschattet. War es ein Unfall? Oder doch Mord? Für Adalbert Theodor von Stubenrauch, den Sonderermittler der Stadt, ist diese Frage allerdings erst der Anfang eines wahrhaft unglaublichen Lügengeflechtes...



Vom 25. November bis zum 16. Dezember 2017 entführt Kelly Entertainment die Zuschauer dieses nagelneuen Eventdinners im Weingut Junghof in Undenheim in die Zeit der Jahrhundertwende, mitten hinein in eine mörderisch-magische Geschichte. Dabei erwartet die Gäste neben einer ordentlichen Portion Zauberkunst und jeder Menge Witz, ein interaktives Theaterstück, gewürzt mit einer kriminellen Handlung und einer atemberaubenden, aufwändig gestalteten Atmosphäre. Dazu serviert die Gutsküche nach einem dampfenden Punsch vom Lagerfeuer ein passendes Fünf-Gang-Menü, mit hausgemachtem Zwiebelsüppchen, Rinderroulade mit Serviettenknödeln und lauwarmem Schokoladen-Soufflé. Im Eintrittspreis sind auch schon der Aperitif, alkoholfreie Getränke sowie passende Weine enthalten, so dass die Gäste einen Rundum-Sorglos-Abend genießen können.



Die Karten für „Morvellis mörderisch-magisches Kabinett“ kosten 79 Euro und beinhalten neben der Show, das Fünf-Gang-Menü, einen Aperitif, Weine und Softdrinks. Selbstverständlich werden für Weihnachtsfeiern gerne die gewünschte Anzahl gemeinsamer Plätze und Tische auf Vorbestellung reserviert. Ideal als Weihnachtsgeschenk eignen sich zudem Gutscheine für weitere Erlebnisessen im kommenden Jahr.



Tickets können unter www.eventdinner.com sowie telefonisch unter Tel. 01806/700733 bestellt werden.



Seit über 20 Jahren veranstaltet Kelly Entertainment erfolgreiche Erlebnisessen. Ganz egal, ob mittelalterliches Festbankett, Grusel-Dinner, Krimi-Essen, oder Karibische Nacht: Kelly Entertainment macht ausgezeichnete Küche, atemberaubendes Ambiente und außergewöhnliche Showkonzeption zu einem Fest für alle Sinne – und liefert dabei alles aus einer Hand. Show, Technik, Dekoration und Logistik. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den Gästen zu zeigen, dass zu einem professionellen und anspruchsvollen Eventdinner mehr gehört als exquisites Essen und ein nettes Unterhaltungsprogramm“, sagt Geschäftsführer Fabian Kelly. Eventdinner, das ist bei Kelly Entertainment die Verschmelzung aus einem exklusiven Menü, einer atemberaubenden Dekoration passend zum Thema und der jeweiligen Location, und einem witzigen, interaktiven, magischen und absolut kurzweiligen Showprogramm mit einer Mischung aus Theater, Zauberkunst und Standup-Comedy.



KURZINFO



„Morvellis mörderisch-magisches Kabinett“ – Das zauberhafte Weihnachts-Dinner



am 24, 25., und 30. November, 1., 2., 7., 8., 9., 14., 15. und 16. Dezember 2017 jeweils um 19.30 Uhr (Empfang ab 19 Uhr) im Weingut Junghof Undenheim.



Preis 79 Euro, inkl. Show, 5-Gang-Menü, Aperitif, Weine und Softdrinks



Tickets unter www.eventdinner.com und Tel. 01806/700733

