Weltrekordlerin Dibaba und die deutschen Wilden Klosterhalfen, Krause und Reh versprechen Laufspektakel beim INDOOR MEETING Karlsruhe

Traditionell sind die 1.500 Meter der Frauen beim INDOOR MEETING Karlsruhe eine ganz heiße Sache. Siebeneinhalb Runden lang geht wahrlich die Post ab. Für die Auflage 2018 am 3. Februar in der Messehalle 3 bringt Sportdirektor Alain Blondel ein Feld an den Start, das die Mittelstreckenfans mit der Zunge schnalzen lassen: Weltrekordlerin und natürlich die außerordentlich starke deutsche Klasse - alles dabei. Wer als Zuschauer live in der Halle sein will, sollte sich sputen: Es gibt nur noch knapp 100 Tickets im Vorverkauf.



Doch der Reihe nach: Da ist einmal mit Genzebe Dibaba die aktuelle Hallenweltrekordlerin über diese Strecke und die Karlsruher Leichtathletikfans waren dabei, als die Äthiopierin am 1. Februar 2014 diese Marke beim INDOOR MEETING auf bis heute unerreichte 3:55,17 Minuten verbesserte. Drei WM-Titel in der Halle (über 1.500 und 3.000 Meter (2x)), einen im Freien über 1.500 Meter sowie eine Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio über ihre Spezialstrecke gehören zur Titelsammlung der 26-Jährigen, die auch drei Mal in Folge (2012, 2013 und 2014) beim INDOOR MEETING nicht zu schlagen war.



Ebenfalls am Start wird Konstanze Klosterhalfen sein, die 2017 in der Karlsruher Leichtathletikarena mit mit 8:51,75 Minuten bestätigte, dass sie mittlerweile zu den Top-Mittelstrecklerinnen Europas gehört. Schon ein Jahr zuvor begeisterte die erst 20-Jährige beim INDOOR MEETING, als sie als Zweite in 4:08,38 Minuten einen neuen Halleneuroparekord über 1.500 Meter in der Altersklasse U20 aufstellte. Bei der Hallen-EM in Belgrad gewann sie Bronze und ihr jüngster Erfolg datiert vom 10.



Dezember 2017, als sie bei den U23-Crosslauf-Europameisterschaften im slowakischen Šamorín hinter ihrer Landsfrau Alina Reh auf den zweiten Platz zu Silber lief.



Eben jene 20-jährige Alina Reh startet auch beim INDOOR MEETING. Reh kann eigentlich alles, von den 1.500 Metern bis zum Halb-Marathon ist sie unterwegs, ob Halle, Freiluft, Cross oder Straße und ist ein weiterer Beleg dafür, welche Perspektiven der Deutsche Leichtathletikverband bei den Frauen auch auf den Mittel- und Langstrecken hat. Wo immer sie auch läuft, ist die



"Jugend-Leichtathletin" der Jahre 2014 und 2015, die außerdem 2017 von German Road Races zur "Straßenläuferin des Jahres" gekürt wurde, vorne dabei.



Vorne dabei ist auch Gesa Felicitas Krause, die seit ihrem Lauf über 3000 Meter-Hindernis bei der WM in London bei den Leichtathletik-Fans ganz hoch im Kurs stehet. Die WM-Dritte von Peking 2015, Europameisterin von Amsterdam 2016 sowie Olympiasechste von Rio 2016 kämpfte sich im Londoner Finale, in dem sie als Mitfavoritin galt, nach einem Sturz über eine direkt vor ihr gestürzte Läuferin, vom Ende des Feldes noch auf Rang neun vor und zeigte danach außergewöhnliche menschliche Größe. Im Ziel machte sie ihrer Kontrahentin, die für den Sturz verantwortlich war, keinerlei Vorwürfe und "berührte durch ihren sympathischen Auftritt Millionen Menschen" wie es in der Laudatio hieß, als sie am 17. Dezember bei der Wahl zu den Sportlern des Jahres in Baden-Baden mit dem



"Sparkassenpreis für Vorbilder des Sports" ausgezeichnet wurde.



Wer noch Tickets für das 34. INDOOR MEETING Karlsruhe, die Auftaktstation der IAAF World Indoor Tour, am 3. Februar 2018, möchte, sollte sich ranhalten, denn es stehen nur noch wenige Tickets zur Verfügung, die meisten Blöcke sind ausverkauft. Karten gibt es bei der Tourist-Information Karlsruhe, Bahnhofplatz 6, 76137 Karlsruhe, per Ticket-Telefon unter 0721 25000 und online bei www.ticketmaster.de. Wer das INDOOR MEETING Karlsruhe nicht live in der Karlsruher Leichtathletik-Arena erleben kann, für den überträgt SPORT1 im Free-TV das Spektakel ab 18.30 Uhr. Bereits ab 16.30 Uhr kann der Leichtathletik-Fan online bei SPORT1.de im Live-Stream beziehungsweise über Facebook und Youtube mittendrin beim INDOOR MEETING Karlsruhe 2018 sein.



