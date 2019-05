Pressemitteilung BoxID: 753553 (KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH)

VerfassungsFEST: Starker Bürgerfest-Auftakt lockt 12.000 Menschen

Das Bürgerfest vor dem Karlsruher Schloss hat am dritten Tag des VerfassungsFESTs mit einem großen Besucherzuspruch begonnen. Über 12.000 Menschen informierten sich ab 14 Uhr auf der großen Info- und Erlebnismeile und genossen das abwechslungsreiche Unterhaltungsprogramm auf insgesamt drei Bühnen.



Bereits vor der offiziellen Eröffnung um 14 Uhr war der Schlossplatz zwischen dem Platz der Grundrechte und dem Schloss gut besucht. Viele Menschen jeden Alters saßen in der Sonne und interessierten sich für die Angebote der rund 50 Aussteller. Am frühen Vormittag bildeten sich vor vielen Zelten lange Schlangen, so groß war das Interesse an dem vielfältigen Informationsmaterial, thematischen Give-Aways oder Gewinnspielen.



Tolle Acts sorgten auf drei Bühnen für kurzweilige Unterhaltung und spannende Gespräche zwischen Bürgern und Vertretern aus Politik und Justiz. Viel begeisterten Applaus erntete etwa der Auftritt der Jazzaret Dance Company und der inklusiven Lautenbacher Blaskapelle auf der Hauptbühne. Der Hauptact, Mr. M’s Jazz Club um Marc Marshall und den Karlsruher Star-Trompeter Thomas Siffling, brachte die begeisterten Zuschauer auf dem Schlossplatz zum Tanzen und Swingen.



Prominente Gäste aus Politik und Justiz erwiesen sich als große Besuchermagnete: Das Gespräch mit dem Präsidenten des Deutschen Bundestags, Dr. Wolfgang Schäuble, im Info-Pavillon der Bundesregierung erhielt großen Zuspruch, ebenso die „Jungen Verfassungsgespräche“ zwischen Jugendlichen und Bundesverfassungsrichterinnen und -richtern auf der #takeyourrights-Bühne des Stadtjugendausschuss Karlsruhe.



Am morgigen Samstag startet das Bürgerfest bereits um 11 Uhr und hat neben dem Hauptact, der Pop-Formation FRIDA GOLD (20:30 Uhr), noch viele weitere Highlights auf dem Programm. Parallel beginnt der Tag der offenen Tür am Bundesverfassungsgericht bereits um 10 Uhr. Hier dürfen sich die Besucherinnen und Besucher neben Rundgängen durch das Gerichtsgebäude auch auf Auftritte der Bucerius Big Band sowie zwei Aufführungen von „Grundgesetz – Ein chorischer Stresstest“ der Regisseurin Marta Górnicka freuen.



Alle Infos & das vollständige Programm: www.karlsruhe-erleben.de/verfassungsfest

