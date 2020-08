Pressemitteilung BoxID: 810612 (KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH)

"Stadtleuchten" lässt die Karlsruher City strahlen

Medienkunst im Schaufenster verbindet Innenstadt und die digitale Edition der SCHLOSSLICHTSPIELE Karlsruhe

Parallel zur Digitalen Edition der SCHLOSSLICHTSPIELE, die derzeit allabendlich im virtuellen Raum zu sehen ist, werden zahlreiche Schaufenster in der Karlsruher Innenstadt zur leuchtenden Open-Air-Galerie. „Stadtleuchten“ präsentiert ausgewählte Werke lokaler und nationaler Licht- und Medienkünstlerinnen und -künstler bis zum 13. September kostenfrei in der UNESCO City of Media Arts Karlsruhe und schafft ein weiteres kulturelles Highlight im #SommerinKarlsruhe.



Faszinierende Kompositionen aus Licht und Nebel, digitale Farbspiele auf großen Bildschirmen, Videoprojektionen oder fluoreszierende Acrylstäbe – mit einer Vielzahl an Techniken und Materialien schaffen die Künstlerinnen und Künstler beeindruckende Werke, die zum Verweilen einladen und zum Nachdenken anregen. Viele der Werke sind bereits bei Tageslicht sehr schön anzuschauen, andere entfalten ihre volle Leucht-Wirkung erst nach Einbruch der Dunkelheit. Die Kunstwerke sind rund um die Uhr zu sehen – die genauen Standorte finden sich unter www.karlsruhe-erleben.de/stadtleuchten.



„Stadtleuchten“ ist ein Projekt des Kooperationsmarketings, bestehend aus dem Citymarketing der KME, der City Initiative Karlsruhe und der KASIG. „Stadtleuchten“ verbindet die Karlsruher Innenstadt mit den SCHLOSSLICHTSPIELEN, die in diesem Sommer im virtuellen Raum stattfinden, und macht Medienkunst in der ganzen Stadt sicht- und erlebbar. Mit der Ausstellung bietet die UNESCO City of Media Arts Karlsruhe Licht- und Medienkünstlern auch in schwierigen Zeiten eine Plattform für ihre Kunst und Perspektiven für ihre Arbeit. Der Titel „Stadtleuchten“ knüpft an das gleichnamige Projekt des 300.

Stadtgeburtstags KA300 im Sommer 2015 an.



www.karlsruhe-erleben.de/stadtleuchten

