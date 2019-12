Pressemitteilung BoxID: 780546 (KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH)

So früh wie nie zuvor: INDOOR MEETING Karlsruhe 2020 ausverkauft

Kleines Kontingent nach Aufbauarbeiten an der Tageskasse

Wenn am Freitag, den 31. Januar, die Weltstars der Leichtathletik-Szene in der Halle 3 der Messe Karlsruhe ihr Stelldichein geben, dann werden sie das vor restlos ausverkauftem Haus machen. Denn alle 5.000 Tickets für die 36. Auflage des INDOOR MEETINGs Karlsruhe sind vergriffen – und das so früh wie nie zuvor. „Es ist unglaublich, dass wir bereits sechs Wochen vor dem Meeting ausverkauft sind“, so Martin Wacker,

Geschäftsführer der ausrichtenden Karlsruhe Marketing und Event GmbH. „Als Station der internationalen Hallenserie World Athletics Indoor Tour hat sich das INDOOR MEETING in Weltspitze der Hallen-Meetings etabliert. Karlsruhe wird Ende Januar wieder zum Leichtathletik-Hotspot“, so Wacker weiter.



Alle, die bislang kein Tickets für das INDOOR MEETING Karlsruhe ergattern konnten, dürfen dennoch Hoffnung haben. An der Tageskasse wird es in jedem Fall noch ein kleines Kontingent an Tickets geben. Diese stammen überwiegend aus technischen Sperrungen, die erst aufgehoben werden können, wenn die Tribünen in der Messehalle 3 tatsächlich stehen. Zudem wird das Meeting am 31. Januar 2020 von 20:15 Uhr bis 22:00 Uhr live auf EUROSPORT1 sowie per Eurosport Player im Live-Stream zu sehen sein.



Die Aufbauarbeiten beginnen am 7. Januar, damit am 31. Januar alles für Weltklasse-Sport angerichtet ist. Freuen dürfen sich die Besucherinnen und Besucher unter anderem auf Deutschlands Sportlerin des Jahres 2019 und Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo (60 Meter), auf Hürden-Star Cindy Roleder sowie auf das Duell von Stabhochsprung-Weltrekordhaler Renaud Lavillenie gegen Weltmeister Sam Kendricks aus den USA.



