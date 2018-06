Marktplatz wird zum Festival-Zentrum

Beim ersten Mobilitätsfestival Karlsruhe wird der nahezu baustellenfreie Marktplatz am dritten Juni-Wochenende zum Festival-Zentrum. Ein großes Bühnenprogramm, Mitmachangebote für Jung und Alt und Infostände rund um die aktuellen Trends im Bereich Mobilität sorgen für Information und Unterhaltung. Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup freut sich auf das erste Mobilitätsfestival Karlsruhe, das am Samstag, 16. Juni um 10 Uhr von Verkehrsminister Winfried Hermann, der die Schirmherrschaft übernommen hat, auf dem Marktplatz eröffnet wird: „Der Rückzug der oberirdischen Baufelder gibt den Menschen den Marktplatz – die gute Stube der Stadt Karlsruhe – Stück für Stück wieder zurück. Ich freue mich, dass wir nun hier, im Herzen unserer Stadt, das erste Mobilitätsfestival feiern und zeigen können, welchen großartigen Beitrag unsere Stadt zum Thema Mobilität geleistet hat und in der Zukunft leisten wird.“.



Wo bisher Bauzäune standen, erwartet die Besucher auf dem Marktplatz eine große Erlebnislandschaft. Mehrere Parcours laden zum Mitmachen ein: Historische Draisinen, moderne Lastenfahrräder und Skateboards stehen zum Ausprobieren unter fachkundiger Anleitung bereit. Feinste musikalische Unterhaltung aus Karlsruhe und der Region gibt es auf der Bühne – präsentiert von die neue welle: Vom Singer/Songwriter Toni Mogens über Justin Nova, Mitglied der Karlsruher Surf-Rock-Reggae-Band „The Curbside Prophets“ bis hin zum Rocksound der elsässischen Formation Redstones ist für ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm gesorgt. Atemberaubende Rad-Akrobatik gibt es ebenso zu sehen wie einige besonders schöne Oldtimer, die auf „Tribut an Carl Benz“ im Sommer 2019 aufmerksam machen. Auf die kleinsten Gäste warten unter anderem ein Kinder-Fahrradparcours und die beliebte KASIG-Kinderbaustelle mit großen Spielgeräten zum Buddeln und Baggern. Es ist also für jeden etwas dabei, wie Martin Wacker, Geschäftsführer der veranstaltenden Karlsruhe Marketing und Event GmbH, noch einmal herausstellt: „Mobilität betrifft uns alle, und deswegen machen wir auch Programm für alle! Ob groß oder klein, alt oder jung, top in Form oder in der Mobilität eingeschränkt: Das erste Mobilitätsfestival Karlsruhe ist mit toller Unterhaltung und spannenden Mitmachaktionen ein Erlebnis für die ganze Familie!“



Spannend wird es auch unter der Erde: Zum Mobilitätsfestival öffnet sich die Tunnelbaustelle unter der Innenstadt ein ganzes Wochenende lang für die Besucher und lädt zum Besichtigen ein. Wenn die Bauarbeiten am Wochenende des 16. und 17. Juni ruhen, können alle Interessierten den künftigen Straßenbahntunnel hautnah in Augenschein nehmen und sich über den Fortschritt des Ausbaus informieren – zu Fuß, mit dem Fahrrad (Teilnahme nur mit kostenfreiem Ticket!) und bei assistierten Führungen für mobilitätseingeschränkte Menschen. „Wir öffnen den Tunnel, der im Rohbau fertiggestellt ist, für die Bevölkerung und lassen die Menschen einen Blick in die Zukunft des Karlsruher Nahverkehrs werfen“, sagt Uwe Konrath, Geschäftsführer der Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft mbH (KASIG), die für den Bau der Kombilösung verantwortlich ist.



Für Fußgänger ist die Tunnelbaustelle am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet und über die Treppenabgänge an den zukünftigen Haltestellen Marktplatz, Lammstraße und Europaplatz erreichbar. Radfahrer haben am Sonntag von 8 bis 12:30 Uhr die einmalige Gelegenheit, mit dem – verkehrssicheren – Fahrrad den Tunnel vom Mühlburger Tor bis zum Gottesauer Platz / BVG zu durchradeln. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, sind zur Teilnahme an der Fahrrad-Durchfahrt kostenlose Tickets erforderlich – die „Fahrkarten“ gibt es am Donnerstag, 14. Juni von 16 bis 19 Uhr und am Freitag, 15. Juni von 10 bis 12 Uhr im Informationspavillon „K.“ am Ettlinger-Tor-Platz. Pro Person werden maximal zwei personalisierte Tickets ausgegeben. Kinder unter 7 Jahren und Sonderfahrräder sind aus Sicherheitsgründen nicht zur Baustellentour zugelassen. Für mobilitätseingeschränkte Menschen ist die unterirdische Haltestelle Durlacher Tor am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Rollstuhlfahrer benötigen wegen der Steigung an der Zufahrtsrampe am Gottesauer Platz / Durlacher Allee eine Assistenzperson. Alle Infos zur Tunnelöffnung finden Sie unter www.mobilitaetsfestival.de.



Auch die Einkaufsstadt Karlsruhe ist mit von der Partie: Bei der Langen Einkaufsnacht bleiben die Geschäfte und Einkaufszentren in der Innenstadt am Samstagabend bis 22 Uhr geöffnet. Mit zahlreichen Sonderaktionen sorgen die Karlsruher Einzelhändler für ein besonderes Shopping-Erlebnis rund um das Mobilitätsfestival. Wer neben dem Shoppen nach Entspannung sucht, findet diese nur wenige Meter weiter: Beim zweiten Karlsruher Nacht-Zoo haben auch die Tierhäuser im Zoologischen Stadtgarten am Samstag bis 22 Uhr geöffnet. Gemeinsam mit vielen engagierten Partnern lädt die Stadt Karlsruhe ein, die große Welt der Mobilität und den Karlsruher Beitrag dazu auf die unterschiedlichsten Arten zu entdecken. Das Mobilitätsfestival ist ein gemeinsames Projekt der Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME), der Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft mbH (KASIG) und der City Initiative Karlsruhe (CIK). Realisiert wird das vielseitige Programm mit Unterstützung der Stadtwerke Karlsruhe, des ADFC Karlsruhe, der Karlsruher

Verkehrsverbund GmbH (KVV), der Karlsruhe Tourismus GmbH (KTG) und der Wirtschaftsförderung der Stadt Karlsruhe.



www.mobilitaetsfestival.de





