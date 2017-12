DAS FEST-Tickets für 2018 sind in Rekordzeit vergriffen - wenige Sonntagstickets noch an der Weihnachtshütte

Gut vier Tage hat es gedauert, dann waren etwa 130.000 Tickets für den Hügelbereich von DAS FEST 2018 an den regionalen Verkaufsstellen verkauft. In Rekordzeit gingen die Tickets für den kostenpflichtigen Bereich vor der Hauptbühne über die Theken - Lediglich für den DAS FEST-Sonntag gibt es an der Weihnachtshütte noch einige Resttickets, ebenso online bei Eventim (aktueller Stand über www.dasfest.de). Rund 70 Prozent des Programms von DAS FEST 2018 ist aber kostenfrei zugänglich, auch ohne Ticket. Und, inklusive Vor-FEST, gibt es auch hier, auf vier weiteren Bühnen sowie im großen Kinder- und Kulturbereich als auch im Sportareal ein außergewöhnlich attraktives Programm für die ganze Familie. Wie auch die übrigen Acts auf der Hauptbühne wird das Programm im Frühjahr 2018 bekannt gegeben.



Insgesamt gingen rund 130.000 Tickets in den überwiegend regionalen Verkauf. Lediglich ein kleiner Teil war online erhältlich. Ein großer Dank geht an die Mitarbeiter in der DAS FEST-Weihnachtshütte auf dem Karlsruher Christkindlesmarkt sowie die vielen Ticketverkäufer in den Filialen der Sparkasse Karlsruhe, den Geschäftsstellen der Badischen Neuesten Nachrichten sowie allen weiteren Verkaufsstellen. Nur durch ihr Engagement ist es möglich, dass ein wesentlicher Teil der DAS FEST-Tickets gezielt in der Region verbleiben kann. Für alle, die jetzt kein Ticket bekommen konnten, sei erwähnt, dass sich oftmals noch Gelegenheiten ergeben, ein Ticket zum Normalpreis von 10,- Euro über das eigene Netzwerk, im Familien- oder Bekanntenkreis zu ergattern. Der Erfahrung der Vorjahre nach werden auch viele Tickets noch an den Entréebereichen des Festivalgeländes von privat weitergegeben – zu normalen Preisen. Vom Kauf bei nicht offiziellen Anbietern via Internet zu überteuerten Preisen raten die FEST-Macher dringend ab, da auch schon Ticket-Fälschungen im Netz kursierten, welche spätestens am Festival-Eingang als illegale Kopie erkannt werden.



Übrigens: Die Weihnachtshütte der KARLSRUHE EVENT GmbH auf dem Christkindlesmarkt Karlsruhe wird jetzt nicht geschlossen. Bis zum 23. Dezember gibt es hier noch festliche Merch-Artikel wie die DAS FEST-Weihnachtstasse, DAS FEST-Shirt aber auch Schals, Mützen, Thermobecher, Schlüsselanhänger sowie Schlosslichtspiele Postkarten. Nicht nur FESTival-Gänger sondern auch Sportfreunde werden an der Weihnachts-Hütte fündig. Für das INDOOR MEETING Karlsruhe am 3. Februar 2018 gibt es hier ebenfalls Tickets. Auch hier gibt es einen Run auf die Karten. So sind nur noch einige 100 Tickets für die Veranstaltung im Rahmen der IAAF World Indoor Tour erhältlich.



Für das Sybelcentrum, das Kinder- und Jugendzentrum der Heimstiftung Karlsruhe in der Karlsruher Südstadt, werden "Keine kalten Füße" -Socken und Ausstechform (Fußabdruck) verkauft.

