Pressemitteilung BoxID: 776049 (KBG - Karlsruher Bädergesellschaft mbH)

Ho, Ho, Ho - der Nikolaus kommt ins Europabad Karlsruhe

"Von drauß' vom Meere komm ich her, ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr!" Am Freitag, den 06.12.2019 von 13 Uhr bis 17 Uhr können Kinder selbstgebastelten Weihnachtsbaumschmuck im Europabad Karlsruhe gegen ein kleines Nikolausgeschenk tauschen.



Am Nikolaustag werden üblicherweise die frisch gesäuberten Stiefel vor die Haustür gestellt und über Nacht vom Nikolaus gefüllt. Dieses Jahr beauftragt der Nikolaus das Maskottchen KAi - der Hai persönlich, um den kleinen Gästen eine vorweihnachtliche Freude zu bereiten.



Das Europabad Karlsruhe feiert dieses Jahr wieder den Nikolaustag. Am Freitag, den 06.12.2019 bekommen alle Kinder mit einem selbstgebastelten Anhänger für den Weihnachtsbaum ein kleines Nikolausgeschenk von KAi - der Hai überreicht.



Kinder jeden Alters sind herzlich eingeladen mit KAi - der Hai und dem Europabad Karlsruhe den Nikolaustag zu feiern. Von 13 Uhr bis 17 Uhr können die kleinen Besucher ihre selbstgebastelten Unikate an KAi - der Hai, im Foyer des Europabades Karlsruhe, übergeben. Die Aktion gilt nicht nur für kleine Gäste des Bades, sondern für alle Kinder!

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (