Nach umfangreichen Umbauarbeiten öffnet der „Camping Durlach“ am Mittwoch, den 21. Oktober 2020 das erste Mal seine Pforten für Übernachtungsgäste. Der Campingplatz in Durlach heißt seine Besucherinnen und Besucher in dieser besonderen Saison für insgesamt sechs Wochen herzlich willkommen, bevor er sich dann Ende November in eine dreimonatige Winterpause verabschiedet.



Am Dienstag, den 20. Oktober 2020, haben die Ortsvorsteherin von Durlach Frau Alexandra Ries und Herr Oliver Sternagel, Geschäftsführer der Karlsruher Bädergesellschaft mbH, zur Pressekonferenz anlässlich der Eröffnung des „Camping Durlach“ eingeladen.



Herr Sternagel gab einen Überblick über den Stand der Bauarbeiten sowie einen Ausblick auf geplante Maßnahmen, wie beispielsweise einem großen Grillplatz und einem Spielplatz für die kleinen Gäste. Darüber hinaus ist eine enge Zusammenarbeit mit dem Turmbergbad vorgesehen, um den Gästen eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung zu ermöglichen.



Der „Camping Durlach“ stellt einen idealen Ausgangspunkt für Tagesausflüge nach Karlsruhe und Wanderungen rund um den Durlacher Turmberg dar. Ein großer Lagevorteil ist die gute Autobahnanbindung an die A5, welche ihn für Besucherinnen und Besucher aus dem Norden zu einem optimalen Zwischenstopp auf ihrer Reise in den Süden macht.



Derzeit stehen den Gästen 50 Stellplätze für Wohnmobile und Wohnwagen zur Verfügung. Eine Besonderheit des Campingplatzes ist die Vielzahl an Bäumen, die nicht nur zum natürlichen Ambiente des Platzes beitragen, sondern den Gästen an heißen Sommertagen auch Schatten spenden.



Zehn Dauerstellplätze für Saisoncamper und eine Zeltwiese mit Platz für 25 Zelte sind bereits in der Vorbereitung und werden pünktlich zum Saisonbeginn 2021 fertiggestellt. Des Weiteren wird perspektivisch auf dem Campingplatz eine Ladestation für Elektromobilität zu finden sein. Auf diese Weise wird auf das wachsende Interesse umweltbewusster Camper an der E-Mobilität reagiert.



Nähere Informationen erhalten Sie unter www.ka-camping.de oder unter der Telefonnummer: 0721 / 9670110.

