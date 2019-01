Friend'n Fellow / Guitar'n Soul

02.01.19

Die Frau mit der markanten tiefen Stimme steht seit 27 Jahren mit dem Mann auf der Bühne, der die Gitarre so spielt, als könnte diese sich gleichzeitig in zig verschiedene Instrumente verwandeln.



„Das habe ich Constanze zu verdanken“, sagt Thomas. „Sie hat mich im Prinzip dahin verführt.“ Früher haben beide immer versucht, ihre Musik für andere zu beschreiben: Machen sie Blues, Jazz, Soul, Folk oder Pop? Klar ist, von allem ist etwas dabei, aber manchmal reichen selbst diese Genre nicht aus, um zu beschreiben, was Constanze Friend und Thomas Fellow live so intensiv und traumwandlerisch zelebrieren.



„Inzwischen nennen wir unseren Musikstil Friend 'n Fellow-Sound.“ Constanze ist sich sicher, dass die Leute verstehen, was sie meint, wenn sie zu einem ihrer Konzerte kommen und mit ihnen gemeinsam diese fesselnde Atmosphäre genießen können.

Gerade schreiben sie Songs für ein neues Album. Die Texte über Liebe, Sehnsucht, Mut, Neubeginn und Selbstbestimmung sind aktueller denn je und beschreiben ihre momentane Gefühlswelt in einer äußerst turbulenten Zeit. Einige Songs davon werden schon während ihrer nächsten Konzerte zu hören sein, bis die offizielle Tour zum Album dann Mitte 2019 beginnen soll.



„Wir sind glücklich, dass wir wieder mit Jannique, unserem Lieblings-Tonmeister, im Studio arbeiten werden. Das wird vertraut, herausfordernd und sehr humorvoll.“



Veranstaltungsort: Kattwinkelsche Fabrik



Kattwinkelstraße 3 42929 Wermelskirchen www.kattwinkelsche-fabrik.de

Samstag | 19.01.19 | Einlass 19:00 Beginn 20:00 Uhr |

EUR 23.00 an der Abendkasse

EUR 19.00 im Vorverkauf

