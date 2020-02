Pressemitteilung BoxID: 787798 (Kattwinkelsche Fabrik)

Carsten Grüttner: Abenteuer - Weltreise per Rad

Mittwoch | 11.03.20 | Einlass 19:00 Uhr. Beginn 20:00 Uhr / ... 1 Jahr, 14 Länder und 18.500 Kilometer

1997 wurde Carsten Grüttner mit dem Radreise-Virus infiziert und hat seither mehr als 50 Länder mit Rad, Zelt und Schlafsack bereist! Aber statt seine Reiselust zunehmend befriedigt zu sehen, entsteht in ihm der Traum von der ganz großen Radreise. Fast 20 Jahre später, mittendrin im Hamsterrad seines Berufslebens, stellt sich Carsten die Frage: „Wenn nicht jetzt, wann dann?!“. Mit 45 Jahren streift er sein Sicherheitsbedürfnis ab und steigt aus um seinen Traum zu verwirklichen. Als er sechs Monate später zu seiner einjährigen Solo-Radreise aufbricht, ist er erfüllt von Vorfreude auf sein bevorstehendes Abenteuer; aber es reisen auch Zweifel daran mit, ob das nicht einfach nur eine verrückte Idee war ...



Der Vortrag „Abenteuer – Weltreise per Rad“ handelt von einer mehr als 18.000 km langen, abenteuerlichen Radreise durch Länder wie Alaska, Bolivien, Neuseeland, Australien, Japan und Tibet. In seinem faszinierenden Live-Multivisions-Vortrag zeigt Carsten atemberaubende Fotos und Videoaufnahmen, welche die Zuschauer das Reiseabenteuer unmittelbar miterleben lassen. Es ist eine abenteuerliche Geschichte vom Umgang mit Herausforderungen, wie der intensiv erlebten Einsamkeit in den weiten Wäldern Alaskas und den lebensgefährlichen Grenzerfahrungen aufgrund der Höhenkrankheit in der Hochebene Boliviens. Aber es ist auch ein authentischer, lebendiger Bericht von den bereichernden Begegnungen mit Menschen anderer Kulturen, dem Empfinden grenzenloser Freiheit und einer sehr individuellen Antwort auf die Frage „Und was kommt danach?“.



Lassen Sie sich von diesem spannenden, unterhaltsamen und humorvollen Vortrag mitreißen, der die persönliche Geschichte einer Reise und Entwicklung erzählt, von Höhen und Tiefen, inspirierenden und lustigen Begegnungen und davon, dass es sich lohnt, gelegentlich die Komfortzone zu verlassen.



www.bikeload.com



Veranstaltungsort:

Kattwinkelsche Fabrik Kattwinkelstraße 3

42929 Wermelskirchen

www.kattwinkelsche-fabrik.de



EUR 15.00 an der Abendkasse

EUR 13.00 im Vorverkauf

