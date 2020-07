Pressemitteilung BoxID: 807411 (Katholische Stiftung Marienhospital Aachen)

mha-Gesundheitsforum "Krampfaderbehandlung im VenenkompetenzzentrumPLUS" im Marienhospital Aachen

Makellose Beine sind ein Schönheitsideal. Krampfadern können hier ein unschöner Makel sein. Aber nicht nur für die Optik sind Krampfadern störend, vor allem aus medizinischer Sicht stellen sie ein Problem dar. „Varizen sind nämlich nicht nur ein Schönheitsfehler, sondern haben einen bedeutsamen Krankheitswert“, betont Dr. med. Jörg Scheffer (MVZ Gefäßzentrum am Marienhospital Aachen). „70 % der Gesamtbevölkerung haben ein Venenleiden. Dabei sind Frauen drei Mal häufiger betroffen als Männer“, erläutert Dr. Scheffer. „Mit fortschreitender Erkrankung kann es infolge der Abflussstörung des Blutes und dem damit erhöhten peripher-venösen Druck zu schweren Schäden im Bein kommen. Betroffene sollten also unbedingt medizinischen Rat einholen“, empfiehlt der Experte.



Zu den Risikofaktoren für Venenleiden zählen erbliche Veranlagung, Alter, Übergewicht, Bewegungsmangel, stehende Tätigkeiten, chronische Verstopfung, Nikotinkonsum, Schwangerschaft oder hormonelle Einflüsse.



Welche modernen Behandlungsansätze von Krampfadern es gibt, erläutert Dr. med. Jörg Scheffer (Facharzt für Chirurgie und Gefäßchirurgie, Endovaskulärer Chirurg, Sportmedizin, Notfallmedizin) beim



mha-Gesundheitsforum „Krampfaderbehandlung im VenenkompetenzzentrumPLUS"



am Mittwoch, 9. September 2020 um 18:00 Uhr



im Konferenzraum BERLIN, Marienhospital Aachen



Zeise 4, 52066 Aachen-Burtscheid



Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!



Anmerkung: Es handelt sich um keine Großveranstaltung und wir können das Forum in unseren Räumlichkeiten mit ausreichend Abstand durchführen. Dennoch bitten wir die Teilnehmer um das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (