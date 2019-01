TOP-Rehaklinik 2019: FOCUS-Auszeichnung für die Rehaklinik "An der Rosenquelle"

18.01.19

„Die Redaktion von Focus-Gesundheit hat in Deutschlands größtem Reha-Klinik-Vergleich unsere Rehaklinik „An der Rosenquelle“ in der Kategorie Herz zu den Top-Rehakliniken 2019 gekürt – und zwar bundesweit“, freut sich die Chefärztin Filiz Rahime Durdagi über die Auszeichnung mit dem FOCUS-Siegel.



Ermittelt wurde das Ergebnis durch das unabhängige Rechercheinstitut MUNICH INQUIRE MEDIA, das etwa 1.400 Einrichtungen bewertete. „Die Auswahl der Top-Rehakliniken basierte unter anderem auf Empfehlungen von niedergelassenen Fachärzten, zuweisenden Chefärzten, Fachgesellschaften, Patientengruppen, Selbsthilfeverbänden und Sozialdienstmitarbeitenden von Krankenhäusern. Es wurden mehr als 13.600 Bewertungen berücksichtigt“, berichtet die Chefärztin. Darüber hinaus wurden die Strukturqualität, Hygienestandards, das Therapiespektrum und die Arztpräsenz berücksichtigt. Die Ergebnisse wurden in der Ausgabe von FOCUS Gesundheit am 4. Dezember 2018 veröffentlicht.



„Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnung. Denn unser multiprofessionelles Team der Rosenquelle ist damit in der medizinischen und pflegerischen Kompetenz, Behandlungsqualität und Serviceorientierung bestätigt worden. Das freut uns natürlich alle sehr“, unterstreicht Filiz Rahime Durdagi. „Ganz dem Leitbild der Stiftung entsprechend, pflegen wir in der Rosenquelle einen kooperativen Führungsstil, der gegenseitige Achtung und Wertschätzung sowie das Vertrauen in die Eigenverantwortung jedes Mitarbeitenden beinhaltet. So schaffen wir eine Atmosphäre von Engagement und selbstbewusster Effizienz, die sich in unserer täglichen Arbeit auf zufriedene betreute Patienten und ihre Angehörigen überträgt“, erklärt die Klinikleiterin.



„Diese Auszeichnung ist für uns ein Ansporn, die medizinische, pflegerische und physiotherapeutische Qualität weiter zu verbessern und unseren Patienten stets empathisch und fürsorglich zu begegnen.“



Alle Infos rund um die Rehaklinik „An der Rosenquelle“ gibt´s online unter: www.rosenquelle.de

