Der Stoma-Tag 2019 der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Minimalinvasive Chirurgie von Chefarzt Prof. Dr. med. Carsten J. Krones widmet sich in diesem Jahr dem komplexen Themenfeld Chronisch-entzündlicher Darmerkrankungen (CED) und Stoma. Zusammen mit Jozo Petrovic (Bereichsleiter Pflege und Experte für Stoma, Kontinenz, Wunde im Marienhospital Aachen) hat Prof. Krones bereits zum 9. Mal seit 2011 ein informatives und abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, das von einer großen Ausstellung von Selbsthilfegruppen, Sanitätshäusern und Industriepartnern begleitet wird. Jedes Jahr begeistern die Organisatoren damit die mehr als 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. „Wir bieten ein Angebot, das es so bundesweit kein zweites Mal gibt. Es ist also kein Zufall, dass unsere Partner aus ganz Deutschland anreisen, um unseren Stoma-Tag zu unterstützen“, unterstreicht Chefarzt Prof. Krones. „Immerhin führen mehr als 100.000 Menschen in Deutschland ein aktives Leben mit Stoma in Partnerschaft, Familie, Gesellschaft und Beruf. All diese Betroffenen wünschen sich neben fundierten Informationen, guten Fachkenntnissen und individuell ausgewählten Medizinprodukten vor allem auch unsere Ansprache und empathische Unterstützung. Und dafür sind wir da!“



Das diesjährige Programm beginnt mit einem Vortrag des Chefarztes der Gastroenterologie Prof. Dr. med. Markus Gatzen, der einen Überblick gibt über Neues aus Forschung und Praxis im Bereich CED. Die Pflegeexpertin Tanja Ristof referiert zu den Herausforderungen von high-volume Stomata, Michaela Schmidtke (Dipl.-Ökotrophologin) gibt Ernährungstipps für Stoma-Träger und Betroffene sowie Selbsthilfegruppen stehen den Gästen mit praktischen Ratschlägen für den Lebensalltag zur Seite.



„Natürlich sind wir zwischen den Vorträgen und während des Mittagsimbiss´ gerne für persönliche Gespräche da“, betont Jozo Petrovic. „Unser Stoma-Tag 2019 bietet neben Hausärzten, Pflegepersonal und Mitarbeitenden von Senioreneinrichtungen und Sanitätsdiensten vor allem Patienten eine aktuelle Übersicht über etablierte Standards und neue Entwicklungen. Wir freuen uns schon jetzt aus unseren 9. Stoma-Tag am 9. März 2019.“



Stoma-Tag 2019

Samstag, 09. März 2019 um 10:00 Uhr

in der Kapelle des Marienhospitals Aachen

Zeise 4, 52066 Aachen



Die Teilnahme ist kostenfrei, um Anmeldung wird gebeten:

Chefarztsekretariat

Gabriele Bruders

Telefon: 0241/6006-1201

Fax: 0241/6006-1209

E-Mail: allgemeinchirurgie@marienhospital.de

