Kathrin Linke mit Eugenie- und Felix-Wachsmann-Preis 2017 ausgezeichnet

Herzlichen Glückwunsch Kathrin Linke! Die leitende MTRA der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie des Marienhospitals Aachen ist zum zweiten Mal mit dem Eugenie- und Felix-Wachsmann-Preis ausgezeichnet worden. Im Rahmen des 98. Deutschen Röntgenkongresses in Leipzig erhielt sie am 25. Mai die renommierte Auszeichnung. Mit dem Preis der Akademie für Fort- und Weiterbildung in der Radiologie werden Referentinnen und Referenten geehrt, die höchste Bewertungen für die ausgezeichnete Lehre erhalten. „Wir sind stolz und dankbar, eine so engagierte Mitarbeiterin in unserem Hause zu beschäftigen", loben Geschäftsführer Thorsten Keuschen und Chefarzt Dr. med. Rainald Bachmann.

