Corona-Virus: Besucherstopp für Angehörige stationärer Patienten im Marienhospital Aachen

„Durch das sich weltweit ausbreitende Corona-Virus ist die Verunsicherung auf allen Seiten groß und unser oberstes Gebot ist es, Ruhe zu bewahren und unseren Patienten, Besuchern und Mitarbeitenden ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln und die Gesundheit aller zu schützen“, unterstreicht Vorstand Benjamin Michael Koch. „Da die Übertragung des Corona-Virus auch von Menschen ausgehen kann, die (noch) keinerlei Krankheitssymptome zeigen, hat sich das Marienhospital wie alle Krankenhäuser in der Stadt Aachen und der Städteregion dazu entschlossen, einen Besucherstopp für Angehörige auszurufen, um die Infektionsgefahr von außen gering zu halten. Wir folgen dabei den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes (RKI)“, so der Vorstand der Katholischen Stiftung Marienhospital Aachen.



In dringenden Fällen können Ausnahmeregelungen getroffen werden. Patienten werden daher zunächst gebeten, ihre Angehörigen direkt über diese Maßnahme zu informieren. Sollte dies nicht möglich sein, dann kann ein Kontakt über die jeweilige Stationsleitung hergestellt werden.



Der Besucherstopp dient vor allem dazu, den reibungslosen Betrieb des Hauses zu gewährleisten und dafür zu sorgen, dass die Ansteckungsgefahr von außen in das Haus hinein unterbunden wird, damit unsere Patienten und Mitarbeitenden geschützt sind.



Weitere wichtige Informationen rund um das Corona-Virus online unter: www.marienhospital.de/corona

