Aktuelle Kursangebote der Elternschule "Öcher Domstadtkinder" am Marienhospital Aachen

Kreißsaalführung/Informationsabend für werdende Eltern

Jeden Dienstag um 18:00 Uhr lädt die Geburtshilfliche Abteilung des Marienhospitals Aachen zur wöchentlichen Informationsveranstaltung für werdende Eltern ein. Treffpunkt ist das Foyer im Haupteingang. Durch den Abend führen die leitende Hebamme Anja Salmassi sowie der Chefarzt Dr. med. Matthias Lerch.



Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich die geburtshilfliche Abteilung, die Wochenbettstation und den Kreißsaal anzuschauen. Auch ein Blick in die Räume der neuen Elternschule „Öcher Domstadtkinder“ ist vorgesehen. Bereits beim Rundgang erfahren die werdenden Eltern viel über die Abläufe der Abteilung und über die geburtshilfliche Philosophie. In der abschließenden Gesprächsrunde können allgemeine Fragen wie zum Beispiel zur Geburtsanmeldung, zur ärztlichen und kinderärztlichen Versorgung und zu Möglichkeiten der Schmerzerleichterung unter der Geburt beantwortet werden. Der Informationsabend für werdende Eltern mit Kreißsaalführung findet jeden Dienstag statt (außer feiertags). Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Hebammensprechstunde



Jeden Dienstag (außer feiertags) findet von 9:00 bis 16:00 Uhr in der Elternschule „Öcher Domstadtkinder“ am Marienhospital Aachen (Praxiszentrum, Viehhofstr. 43) die Hebammensprechstunde statt. Das Angebot richtet sich an alle Schwangeren und gibt Gelegenheit, bei der Geburtsanmeldung in Ruhe mit einer Hebamme aus dem Team den möglichen Geburtsablauf zu besprechen oder den individuellen Geburtsplan zu erstellen. In der Hebammensprechstunde wird auch eine geburtsvorbereitende Akupunktur angeboten. Eine Anmeldung zur Hebammensprechstunde ist unbedingt erforderlich. Die Terminvergabe erfolgt über den Kreißsaal unter 0241/6006-2335.



Stillambulanz – Schnelle individuelle Hilfe bei Stillproblemen



Wöchentlich ist donnerstags (außer feiertags) von 10:00-14:00 Uhr Sprechstunde in der STILLAMBULANZ der Elternschule „Öcher Domstadtkinder“ im Praxiszentrum am Marienhospital Aachen, Viehhofstr. 43.



Durch eine Still- und Laktationsberaterin aus dem geburtshilflichen Team erhalten Stillende individuelle Unterstützung bei Stillproblemen, kostenlose Beratung und Antworten auf Fragen rund um das Stillen. Das wöchentliche und kostenlose Angebot der Stillambulanz richtet sich auch an Schwangere. Anmeldung und Terminvergabe erfolgt über den Kreißsaal telefonisch unter 0241/6006-2335.



Müttercafé „Milchbar“



Direkt im Anschluss der Stillambulanz-Sprechstunde, donnerstags (außer feiertags) von 14:00 bis 16:00 Uhr, lädt die Elternschule „Öcher Domstadtkinder“ im Praxiszentrum am Marienhospital Aachen zum Müttercafé „Milchbar“ ein, einer offenen Stillgruppe. Das Angebot richtet sich in erster Linie an stillende und nicht-stillende Mütter mit ihren Babys. Auch Väter sind willkommen. In lockerer Atmosphäre findet ein Informations-und Erfahrungsaustausch rund um das Thema Stillen oder auch Nicht-(mehr)-Stillen statt. Begleitet wird das Treffen von einer Still- und Laktationsberaterin.



Der offene Stilltreff gibt darüber hinaus die Gelegenheit, andere Mütter kennenzulernen, sich gegenseitig zu unterstützen und einen zugewandten Austausch von Mutter zu Mutter zu erleben. Das Müttercafé findet wöchentlich außer feiertags statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Geburtsvorbereitung am Wochenende für Paare



Wer weniger Zeit in der Woche hat oder spät dran ist, dem bietet die Elternschule „Öcher Domstadtkinder“ im Praxiszentrum am Marienhospital Aachen, Viehhofstr. 43, die Möglichkeit, einen kompletten Geburtsvorbereitungskurs in kompakter Form mit insgesamt zehn Stunden an einem Wochenende zu durchlaufen. Er vermittelt die gleichen Inhalte wie der Geburtsvorbereitungskurs über fünf Wochen. Der nächste Wochenendkurs mit noch freien Plätzen findet am Freitag und am Samstag, 14./15. Juni 2019, freitags von 17:00 bis 21:00 Uhr und samstags von 10:00 bis 16:00 Uhr statt. Das Angebot eines Wochenendkurses gibt es in jedem Kalendermonat, im Juli am 05./06.07.2019. Eine Anmeldung kann über das Onlineformular auf der Homepage erfolgen.



Geburtsvorbereitung für Mehrgebärende (Kurzkurs)



Für Schwangere und Paare, die ein weiteres Kind erwarten und bereits Erfahrung haben mit Schwangerschaft und Geburt, bietet die Elternschule „Öcher Domstadtkinder“ im Praxiszentrum am Marienhospital Aachen, Viehhofstr. 43, am Dienstag, 04.+11. Juni 2019 von 10:00 bis 12:00 Uhr und am Mittwoch, 05.+12. Juni 2019 von 17:00 bis 19:00 Uhr einen zweiwöchigen Geburtsvorbereitungskurs für Mehrgebärende an. Er ist eine Möglichkeit, sich im Familienalltag einfach mal Zeit und Raum für diese neue Schwangerschaft zu nehmen. Aus bisherigen Geburtserlebnissen resultieren je nachdem auch andere Bedürfnisse an einen Geburtsvorbereitungskurs. Schwerpunkt ist unter anderen Themen die Auffrischung von Atem- und Entspannungsübungen. Der Kurs kann von der Schwangeren alleine als auch mit Partner besucht werden.



Säuglingspflegekurs



Am Samstag, 04. Mai 2019 von 10:00 bis 13:00 Uhr findet der Säuglingspflegekurs „Auf den Anfang kommt es an“ in der Elternschule „Öcher Domstadtkinder“ im Praxiszentrum am Marienhospital Aachen, Viehhofstr. 43, statt. Eine erfahrene Kinderkrankenschwester und Still- und Laktationsberaterin vermittelt Wissenswertes und Wichtiges über die ersten Lebenstage und -wochen eines Neugeborenen und Säuglings. Was ist zu beachten in Bezug auf Handling, Körperpflege, Wickeln, optimale Schlafumgebung und sinnvolle Erstausstattung? Was sind die Grundbedürfnisse zum Wohlfühlen und zur Förderung der gesunden körperlichen und seelischen Entwicklung des Babys? (Werdende) Eltern bekommen Infos und praktische Tipps zum Stillen und zur Flaschenernährung. Außerdem gibt es Informationen zu den ersten Vorsorgeuntersuchungen und zu den Abläufen nach der Geburt in der geburtshilflichen Abteilung des Marienhospitals Aachen. Der Kurs wird i.d.R. monatlich angeboten. Eine Anmeldung kann über das Onlineformular auf der Homepage erfolgen.



Neu - Neu - Neu: Rückbildung mit Yoga-Elementen - mit Baby



Das Baby ist endlich da und Sie haben die erste Rückbildungsgymnastik nach der Geburt bereits abgeschlossen! Inzwischen hat sich das Leben mit dem neuen Familienmitglied eingespielt. Am Donnerstag, 11.07.2019 von 09:30 bis 10:45 Uhr und von 10:45 bis 11:45 Uhr starten wieder zwei neue Kurse in der Elternschule „Öcher Domstadtkinder“ im Praxiszentrum am Marienhospital Aachen, Viehhofstr. 43. Lernen Sie in diesem Kurs Ihren Körper wieder neu kennen. Rückbildung mit Yoga-Elementen eignet sich hervorragend, um neue Kraft zu tanken, sanft Bauch und Beckenboden sowie die allgemeine körperliche Leistungsfähigkeit zu stärken. Das Beste daran, auch Ihr Baby hat viel Spaß bei diesen Rückbildungsübungen! Geleitet wird der Kurs von Laura Üffing, Hebamme aus dem geburtshilflichen Team, Mutter und Stoffwindelberaterin. Weitere Kurs-Starts können Sie der Homepage entnehmen. Eine Anmeldung kann über das Onlineformular auf der Homepage erfolgen.



AUSBLICK auf den Sommer 2019



Body & mind stretch – in der Schwangerschaft, als Alternative oder Ergänzung zur Geburtsvorbereitung



Von Yoga inspiriert und eine Wohltat für Körper, Geist und Seele. Mal eine andere und besondere Art der Geburtsvorbereitung bietet die Elternschule „Öcher Domstadtkinder“ im Praxiszentrum am Marienhospital Aachen wieder ab Montag, 08. Juli 2019 von 18:30 bis 19:45 Uhr mit dem Kurs „Body & mind stretch“.



Der Kurs geht über 10 Wochen und wird von Hebamme Laura Üffing geleitet. In diesem Kurs liegt der Schwerpunkt auf der Entspannung und der Stärkung der Muskulatur. Sanfte Yogaübungen lösen Verspannungen, fördern die Beweglichkeit und die Kraft des Körpers, einfach ideal in der Schwangerschaft umzusetzen. Ziel des Kurses ist es, in Einklang mit Körper und Geist zu gelangen und sich somit gestärkt auf die bevorstehende Geburt einzustimmen. Eine Anmeldung kann über das Onlineformular auf der Homepage erfolgen.

