Die Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle (KSZ) und das Dikasterium für die ganzheitliche Entwicklung des Menschen veranstalten gemeinsam ein digitales Kolloquium zum Thema „Fratelli tutti - Die neue Sozialenzyklika von Papst Franziskus“. Das Kolloquium findet im Format einer Zoom-Videokonferenz statt am Montag, den 30.11.2020 von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr.



Das Tagungsprogramm sowie die Liste aller Kooperationspartner finden Sie im Veranstaltungsflyer, der zum Download auf der Homepage der KSZ zur Verfügung steht.



Papst Franziskus hat mit Fratelli tutti jüngst seine zweite Sozialenzyklika veröffentlicht. Im Zentrum dieses neuen Dokuments stehen das christliche Menschenbild und seine sozial- und wirtschaftsethischen Konsequenzen. Ihr Schlüsselwort ist die „Spiritualität der Geschwisterlichkeit“. Mit der Tradition der katholischen Soziallehre geht es Papst Franziskus damit um eine Geisteshaltung, die Hand in Hand gehen muss mit einer „weltweit wirksameren Organisation zur Lösung der drängenden Probleme“ (Nr. 165) insbesondere für die Armen und Benachteiligten dieser Welt, so Msgr. Prof. Dr. Peter Schallenberg, Direktor der Katholischen Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle (KSZ), Mönchengladbach.



PROGRAMM:

Eröffnung Peter Kardinal Turkson, Rom

Einführung Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck, Essen



Panel 1: Weltweite Geschwisterlichkeit: Zur Theologie und Sozialethik von Fratelli tutti



Prof. Dr. Ursula Nothelle-Wildfeuer, Freiburg im Breisgau

Liebe statt Gerechtigkeit? Papst Franziskus Konzept der Sozialverkündigung



Prof. Dr. Marianne Heimbach-Steins, Münster

Interreligiöser Dialog und (christliche) Sozialethik



Panel 2: Papst Franziskus Vision einer Ethik der Globalisierung



Prof Dr. Claus Dierksmeier, Tübingen

Die Vision weltweiter Geschwisterlichkeit und das Konzept der Global Governance



Prof. Dr. Nils Goldschmidt, Siegen

Der globale Markt – Wurzel allen Übels oder doch möglicher Teil einer Lösung?



Moderation Dr. Arnd Küppers, Mönchengladbach

Schlusswort Msgr. Prof. Dr. Peter Schallenberg, Mönchengladbach/Rom

