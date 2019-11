Pressemitteilung BoxID: 777453 (Katamaran-Reederei Bodensee GmbH & Co. KG)

Katamaran: zusätzliche Fahrten an den Adventssamstagen sorgen für Entspannung

Stressfrei zur vorweihnachtlichen Einkaufs- oder Weihnachtsmarkttour: der Katamaran fährt an den Adventssamstagen zusätzliche Kurse

Verkehrschaos, Parkplatzsuche und überfüllte Busse ade: der Katamaran ist und bleibt das entspannte Vehikel, wenn es um eine Reise auf der Strecke Friedrichshafen - Konstanz geht. Günstige Tarifangebote und spätere Fahrten am Abend machen den Katamaran im Advent besonders attraktiv. An den vier Samstagen vor Weihnachten gibt es zudem auch tagsüber zusätzliche Fahrten – damit alle entspannt ankommen.



Am 30. November sowie am 7.,14. und 21. Dezember fährt der Katamaran zusätzlich um 10.50 Uhr, 12.50 Uhr, 17.50 Uhr und 19.50 Uhr von Friedrichshafen nach Konstanz. Ab Konstanz gibt es um 11.50 Uhr, 16.50 Uhr, 18.50 Uhr und 20.50 Uhr eine Zusatzfahrt.



Besonders günstig ist die Überfahrt derzeit mit dem Winter-Ticket: Erwachsene fahren am selben Tag für 14,50 Euro hin und zurück, Kinder (6-14 Jahre) für 7,50 Euro. Den günstigen Tarif gibt es noch bis zum 6. Januar.



Den gesamten Fahrplan und Informationen zu Aktionstickets und Angeboten gibt es auf www.der-katamaran.de.

