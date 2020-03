Pressemitteilung BoxID: 791489 (Katamaran-Reederei Bodensee GmbH & Co. KG)

Katamaran reduziert Abfahrten nochmals deutlich - Betrieb wird für Pendler aufrechterhalten

Ab Freitag, 20. März ist der Katamaran nur noch im 2-Stunden-Takt unterwegs. Doch in Folge der drastischen Ausbreitung des Covid-19-Virus, greift nun auch die Reederei zu drastischen Maßnahmen. Am Wochenende wird der Betrieb gänzlich eingestellt. Ab Montag, 23. März fährt der Katamaran montags bis freitags jeweils nur noch zwei Fahrten am Morgen und zwei Fahrten am Abend.



Die Katamaran Reederei stellt am Wochenende den Betrieb ein. Ab sofort wird die schnelle Verbindung zwischen Konstanz und Friedrichshafen samstags und sonntags nicht mehr angeboten. Damit reagiert die Reederei in zweierlei Hinsicht: die Fahrgastzahlen sanken in den vergangenen Tagen deutlich. „Zum Schutz der Belegschaft und zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen werden wir nur noch die nötigsten Fahrten absolvieren“, erläutert Christoph Witte die Fahrplanminimierung. In Abstimmung mit seinem Geschäftsführungskollege Norbert Schültke sei man zu dem Entschluss gekommen, dass die Verbindung nur noch montags bis freitags aufrechterhalten wird und an diesen Tagen der Fahrplan ganz bewusst auf die Pendlerströme abgestimmt ist.



Zusammengefasst bedeutet dies: montags bis freitags fährt der Katamaran nur noch zwei Abfahrten am Morgen und zwei Abfahrten am Abend. Ab Friedrichshafen fährt der Katamaran um 6.02 Uhr und 8.02 Uhr sowie um 16.02 Uhr und 18.02 Uhr. Ab Konstanz startet der Katamaran um 7.02 Uhr und 9.02 Uhr und am Nachmittag um 17.02 Uhr und 19.02 Uhr. Am Wochenende wird der Betrieb gänzlich eingestellt.



Diese Fahrplanregelung gilt bis auf Widerruf.



Informationen zum Fahrplan gibt es auf der Website der Reederei unter www.der-katamaran.de. Des Weiteren informieren der KatTicker und Fahrgastinformationen über Änderungen des Fahrplans.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (