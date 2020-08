Pressemitteilung BoxID: 810630 (Katamaran-Reederei Bodensee GmbH & Co. KG)

Aus Hinfahrt wird Gewinnfahrt

Katamaran begrüßt sechsmillionsten Fahrgast

Die Katamaran-Reederei begrüßte heute den sechsmillionsten Fahrgast seit Bestehen der schnellen Schiffslinie. Die Reederei-Geschäftsführer Norbert Schültke und Christoph Witte überreichten Nicole und Alexander Hermann aus Haslach im Schwarzwald Geschenkgutscheine und Kat-Tickets.



Der Ausflug nach Konstanz und ihre erste Fahrt mit dem Katamaran wird zur Gewinnfahrt für Familie Hermann. „Wir sind eigentlich öfters am Bodensee, aber zum ersten Mal auch für ein paar Tage. So konnten wir nun endlich mal Katamaran fahren – und haben uns gefragt, warum wir das eigentlich nicht schon längst mal gemacht haben.“



Am Anleger in Konstanz begrüßten die beiden Geschäftsführer die Gewinner. Sie überreichten den Jubiläums-Fahrgästen Einkaufsgutscheine für Friedrichshafen und Konstanz, Katamaran-Fahrscheine und einen Blumenstrauß.



Schültke zeigte sich hocherfreut: „Sechs Millionen Fahrgäste nach 15 Jahren, das sind im Durchschnitt 400.000 Menschen pro Jahr – die schwierige Anlaufphase mit eingerechnet. Allein diese Zahl zeigt schon: Die Katamaran-Verbindung zwischen Konstanz und Friedrichshafen ist eine wichtige ÖPNV-Achse über den See.“



Eigentlich hätte der sechsmillionste Fahrgast schon im April an Bord gehen sollen. Dann kam der Corona-Lockdown, und die Fahrgastzahlen gingen kurzfristig in den Keller. „Der Einbruch war heftig, aber inzwischen erholen sich die Fahrgastzahlen wieder“, berichtet Geschäftsführer Witte erleichtert. In der Urlaubssaison sind wieder viele Menschen an Bord – dank der Außenbereiche, der permanenten Frischluftzufuhr und der Maskenpflicht im kompletten Fahrgastbereich auch in Coronazeiten so sicher wie möglich, wie Witte betont.

