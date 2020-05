Pressemitteilung BoxID: 801205 (Kassel Marketing GmbH)

Positives Signal für den Tourismus

KasselCamping eröffnet am 2. Juni

Gute Nachrichten für Camping-Fans: Nachdem der für Anfang April geplante Saisonbeginn aufgrund der Corona-Epidemie verschoben werden musste, kann der Kasseler Campingplatz an der Fulda ab kommenden Dienstag endlich wieder Gäste mit Wohnwagen, Reisemobil oder Zelt willkommen heißen.



„Wir freuen uns, den Camping- und Wohnmobilplatz trotz der noch bestehenden Einschränkungen wieder öffnen zu können“, sagt hierzu Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle. „Rechtzeitig zu Beginn der Reisesaison ist dies ein positives Signal hinsichtlich einer schrittweisen Normalisierung des Freizeittourismus in Kassel!“



Grünes Licht für den verspäteten Saisonbeginn hat auch Christoph Nolda gegeben, Stadtbaurat und Aufsichtsratsvorsitzender der Kassel Marketing GmbH, die den Campingplatz betreibt: „Bedingt durch Corona, werden sich in diesem Jahr viele Menschen für einen Urlaub in Deutschland entscheiden“, ist er überzeugt. „Daher bin ich optimistisch, dass die Eröffnung dem Tourismus in Kassel neue Impulse geben wird – zumal sich der idyllisch gelegene Campingplatz überregional wachsender Beliebtheit erfreut.“ Ein Beleg hierfür sind die eindrucksvollen Gästezahlen für das vergangene Jahr: Über 21.000 Übernachtungen wurden 2019 gezählt, mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr.



Umfassende Sicherheitsvorkehrungen wegen Corona



In Abstimmung mit dem Ordnungsamt als Infektionsschutzbehörde der Stadt Kassel wurden in den vergangenen Wochen die Weichen für die Eröffnung gestellt. „Hierzu gehörte vor allem die Entwicklung eines umfassenden Hygienekonzepts“, erläutert Andreas Bilo, Geschäftsführer von Kassel Marketing. „So werden Sanitärbereiche und Türgriffe in kurzen Zeitabständen gereinigt, Desinfektionsspender bereitgestellt und Hygieneempfehlungen ausgehängt. Außerdem weisen wir die Gäste auf unserer Website und nach ihrer Ankunft auf die Hygienemaßnahmen sowie Möglichkeiten der medizinischen Versorgung in Kassel hin.“ Darüber hinaus wurden alle Beschäftigten hinsichtlich der Corona-Thematik geschult.



Campingspaß mit Abstand



Ebenfalls den geltenden Hygiene- und Abstandsregeln angepasst werden musste die Zahl der Wohnmobil- und Zeltplätze. So können in dieser Saison nur 57 der eigentlich 77 Wohnmobil-Parzellen auf dem Campingplatz belegt werden, statt 25 Zelten sind nur 13 erlaubt. Der separate, gegenüberliegende Wohnmobilplatz dagegen steht mit seinen 20 zusätzlichen Plätzen vollständig zur Verfügung. Damit sind trotz der Anpassungen über zwei Drittel der vorhandenen Kapazitäten zur Nutzung freigegeben.



Stadtführungen für Campingfreunde



Während einige für dieses Jahr geplante Neuerungen wegen der Corona-Situation verschoben werden mussten, können sich die Gäste im Juli und August auf ein attraktives neues Angebot freuen: Jeden Samstag werden dann Stadtführungen angeboten, die direkt am Campingplatz beginnen und durch die Karlsaue bis in die Kasseler Innenstadt führen.



„Der citynahe Standort des Campingplatzes bietet uns hierfür ideale Voraussetzungen“, sagt hierzu Hubert Henselmann von Kassel Marketing, der für die Leitung des Campingplatzes verantwortlich ist. „Gleichzeitig signalisieren wir unseren Gästen mit diesem Angebot, dass ein Camping-Aufenthalt in der documenta-Stadt sich auf einzigartige Weise mit spannenden Kulturerlebnissen verknüpfen lässt – und dass dank der großzügigen Parks und Flächen immer mit dem derzeit gebotenen Abstand.“



Inklusionsprojekt wird fortgesetzt



Auch in dieser Saison arbeitet die Kassel Marketing GmbH als Betreiberin wieder mit dem Baunataler Diakonie e.V. (bdks) zusammen. In der nunmehr vierten Saison werden Beschäftigte mit Handicap aktiv in den Betrieb des Platzes eingebunden und bringen die in den letzten drei Jahren gewonnen Erfahrungen zum Wohl der Gäste ein.



Nur noch in dieser Saison Containerlösungen



Und noch eine weitere gute Neuigkeit gibt es: Zum letzten Mal werden in dieser Saison provisorische Containerlösungen für Rezeption und Sanitäranlagen genutzt. Denn nachdem die Besitz- und Pachtverhältnisse für das Areal endgültig geklärt sind, ist nun der Weg frei für die Errichtung eines festen Gebäudes.



Weitere Informationen, auch zu den durch die Corona-Pandemie bedingten Besonderheiten in dieser Saison, finden Sie auf www.campingplatz-kassel.de.

