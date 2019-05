Pressemitteilung BoxID: 753488 (Kassel Marketing GmbH)

Noch mehr Gassen und volles Programm: Willkommen zum 2. Kasseler Altstadtfest!

Aus Neugierde wurde Begeisterung: Das erste Kasseler Altstadtfest vor einem Jahr zog viele tausend Menschen an, die neugierig waren auf ein Veranstaltungskonzept, das es so noch nie gab – und sich dann mitreißen ließen von einem Programm, das mit seiner Vielfalt begeisterte und dazu einlud, das ehemalige Kasseler Altstadtquartier neu zu entdecken. In rund einem Monat, vom 21.-23. Juni, geht das Kasseler Altstadtfest in die zweite Runde – mit einigen attraktiven Neuerungen und natürlich wieder unzähligen Programm-Highlights.



Ob Druselturm, Renthof, Markthalle, Entenanger oder Zisselbrunnen: Mit insgesamt 6 Bühnen und 15 Themenwelten wird den Besuchern des Altstadtfests auch in diesem Jahr an allen Spielorten ein buntes Programm geboten, das kaum vielfältiger sein könnte und dabei immer typisch für Kassel und die Region ist. So entsteht ein sympathischer Mix aus Kultur und Kulinarik, Livemusik, Party und Unterhaltung, zu dem erneut viele Kasseler Vereine und Kultureinrichtungen einen Beitrag leisten. „Mit der Wildemanns- und der Mittelgasse kommen zum Altstadtfest außerdem zwei neue Standorte mit kasseltypischen Themenwelten hinzu“, verrät Andreas Bilo.



Noch höhere Aufenthalts- und Programmqualität



Nach dem gelungenen Auftakt im vergangenen Sommer wurde das Konzept des Altstadtfests noch einmal überarbeitet, um die Aufenthalts- und Programmqualität weiter zu erhöhen. Dazu gehört beispielsweise, dass der Platz der Partnerstädte‘ sich 2019 optisch noch ansprechender präsentieren wird.



Und auch das Illuminierungs- und Dekorationskonzept wurde erweitert. So werden herausragende Gebäude des Altstadtquartiers in den Abendstunden illuminiert oder dienen als Projektionsfläche für historische Motive. Darüber hinaus wird die Wegeführung zwischen den einzelnen Standorten noch einmal übersichtlicher gestaltet. „Viele kleine Detailverbesserungen also, mit denen wir den Besuchern ein noch schöneres Altstadtfest-Erlebnis bieten möchten“, resümiert Andrea Behrens, Bereichsleiterin Events.



Standorte und Programmplanung in der Übersicht:



• Landgraf-Philipps-Platz

„Zeitreise von Chassalla bis Kassel“ mit Darstellung mittelalterlichen Lebens



• Martinskirche

Freitag: Musik aus der Partnerstadt Arnstadt, Samstag; „Orgeltag für Kinder“, Sonntag: „Orgeltag für Erwachsene“ und Festgottesdienst



• Martinsplatz

„Platz der Partnerstädte“ mit Kulinarik, Kultur & Livemusik



• Markthalle/Innenfläche

Theater und Walk-Acts für Kinder, Kulinarik & Gastronomie



• Markthalle/oberer Parkplatz Freiheit

Weinfest mit Weinhändlern und Gastronomen



• Markthalle/unterer Parkplatz Freiheit

nostalgischer Kettenflieger



• Markthalle/Parkplatz Graben

Regionalbühne mit Kasseler Mundart sowie lokalen Künstlern und Bands



• Markthalle/Parkplatz Tränkepforte

Kunsthandwerkermarkt



• Markthalle/Tiefgarage

Freitag/Samstag: Partys mit unterschiedlichen DJs, Sonntag: Kinderdisco



• Altmarkt / Zisselbrunnen

„Tanzbrunnenfest“ mit Live-Musik & DJs



• Brüderkirche

Flugsimulator „Fieseler Storch“, Freitag- & Samstagabend: Lounge & Partys



• Entenanger

Entenkiez & Kunstmarkt



• Wildemannsgasse

Märchengasse



• Wildemannsgasse/Diakonisches Werk

Tag der offenen Tür (Freitag)



• Mittelgasse

Kunstgasse



• Oberste Gasse

Spielegasse; Sonntag: Finale des hessischen DAK Dance Contest



• Obere Freiheit

Manufakturengasse



• Untere Freiheit

Nostalgiegasse



• Graben

Süße Gasse



• Rondell

Livemusik, Gewinnspiele & Familiensonntag



• Steinweg

Wasserrutsche „City Slide“, Streetfood und ADAC Oldtimerfahrt



• Regierungspräsidium/Parkplatz

Familien-Jahrmarkt mit Fahrgeschäften und Gastronomie



• Schlossplatzbühne

Hauptbühne mit Livemusik und Präsentationen Kasseler Vereine



• An der Schlagd

Flohmarkt, Speisen und Getränke auf dem Dampfer Hessen



• Dock 4

Junge Kunst Bühne mit Kasseler Bands und Poetry Slam



• Dock 4/Skateplatz

Skateboard-Contest mit Mr. Wilson



• Fridericianum/Innenhof

Kinderprogramm in Kooperation mit dem Jugendamt



• Elisabethkirche

Musikalischer Gottesdienst am Sonntag



• Kneipenkiez

Die Gastronomen des Altstadt-Quartiers laden zum Einkehren und Wohlfühlen ein

