Kulturhighlights und namhafte Kongresse

25.02.19

Hier spielt die Musik: Mit hochkarätigen Konzerten und klassischem Ballett ist das Kassel Kongress Palais ins neue Jahr gestartet. Und auch in den kommenden Monaten wird es in Kassels zentraler Eventlocation schwungvoll weitergehen: Bereits jetzt ist das Kongress Palais mit rund 200 Veranstaltungen für 2019 gut gebucht.







Zum Jahresbeginn verzauberte am 4. Januar die Nacht der Musicals das Kasseler Publikum mit Klassikern der Musicalgeschichte und Hits aus aktuellen Erfolgsproduktionen. Schon wenige Tage später, am 8. Januar, sorgte dann das Wiener Neujahrskonzert im Festsaal des Kongress Palais für Begeisterungsstürme: Die Wiener Festival Operette war in Bestbesetzung mit Solisten, Chor, Ballett und Orchester angereist und präsentierte die schönsten Melodien von Johann Strauß, Franz Lehar und Jacques Offenbach. Noch mehr Musik aus der Alpenrepublik erklang dann am 18. Januar bei der Wiener Johann Strauß Konzert-Gala, der einen Tag später das Staatliche Russische Ballett Moskau mit seiner Inszenierung von Tschaikowskys Schwanensee folgte.







„Ob klassische Konzerte, Musicals oder Ballett: Das Kongress Palais hat in den vergangenen Wochen wieder eindrucksvoll seine Qualitäten als Kulturspielstätte unter Beweis gestellt“, sagt hierzu Oliver Höppner, Leiter des Kongress Palais. „Und wir haben uns gefreut, dem Kasseler Publikum gleich zu Jahresbeginn ein solches Feuerwerk an kulturellen Highlights präsentieren zu können.“







Informative und inspirierende Events



Regen Zuspruch fand mit der Bau- und Immobilienmesse Nordhessen am 26. und 27. Januar auch die erste große Publikumsmesse des Jahres, für die alle Räumlichkeiten des Kongress Palais bespielt wurden. Mehr als 4.000 Besucher nutzten die Gelegenheit, sich bei den rund 100 Fachausstellern über die neuesten Trends und Angebote für die eigenen vier Wände zu informieren.







Das Kongress-Jahr wurde am 30. Januar durch die Impulse für Systemhäuser eingeläutet, auf der sich mehr als 400 professionelle IT-Dienstleister neue unternehmerische Inspirationen holten. Am 2. Februar lud die Deutsches Finanzkontor AG rund 380 Mitarbeiter und Gäste zu ihrer Jahresauftaktveranstaltung ein. Wie die Bau- und Immobilienmesse Nordhessen, ist auch die Deutsches Finanzkontor AG bereits seit Jahren regelmäßig im Kassel Kongress Palais zu Gast.







Vielfältiger Veranstaltungsreigen in der ersten Jahreshälfte



Ob Kongresse, Kultur oder Kulinarik: Auch in den kommenden Monaten finden im Kongress Palais zahlreiche Events unterschiedlichster Art und Größe statt. So lädt am 23. und 24. Februar die PGA of Germany, der Berufsverband der deutschen Golfprofessionals, Mitglieder, Partnerunternehmen und Ehrengäste zur PGA Arbeitstagung 2019 ein, die von einem Gala-Dinner sowie einer feierlichen Award-Verleihung gekrönt wird. Am 15. und 16. März ist dann erneut der plentymarkets Online-Händler-Kongress im Kongress Palais zu Gast, auf dem sich rund 1.500 Händler, E-Commerce-Interessierte und Branchen-Insider über die zahlreichen Facetten des Online-Handels austauschen werden.







„Events wie der plentymarkets Online-Händler-Kongress, der regelmäßig bei uns stattfindet, zeigen dass das Kongress Palais auch für IT-fokussierte Unternehmen und deren Corporate Events ein leistungsfähiger und professioneller Partner ist“, so Oliver Höppner. „Erst im vergangenen Sommer haben wir unsere extrem leistungsfähige IT-Infrastruktur mit einem Glasfaser-Internetanschluss weiter ausgebaut, der eine Datenübertragungsrate von bis zu 1GBit/s ermöglicht.“







Kasseler Sportgala im festlichen Ambiente



Sportlich geht es am 23. März weiter. Denn dann findet bereits zum dritten Mal die Kasseler Sportgala im Kongress Palais statt, in deren Rahmen die erfolgreichsten Schul-, Jugend-, Bronze- und Silber-Sportler des Jahres 2018 geehrt werden. Für die feierliche Preisverleihung bietet der Blaue Saal im historischen Haus des Kongress Palais genau den richtigen Rahmen. Die Sportler der Kategorie Gold werden im Anschluss auf der festlichen Gala im Großen Saal bei Show und Tanz geehrt. Ab sofort können die Kasseler Schulen und Vereine übrigens ihre erfolgreichsten Sportler und Sportlerinnen online melden.







Kulinarische Genüsse aus aller Welt



Einer weiteres „geschmackvolles“ Event-Highlight ist vom 26.-28. April das Street Food Festival Kassel. Wie in den vergangenen Jahren auch, findet es im großzügigen Außenbereich des Kongress Palais statt, wo experimentierfreudige Genießer an rund 70 Food-Trucks kulinarische Leckerbissen aus aller Welt probieren können – die selbstverständlich frisch vor Ort zubereitet werden. Ein erfolgreiches Veranstaltungsformat, das auch in diesem Jahr wieder tausende Besucher anlocken wird.







Tagungen und Kongresse bis zur Jahresmitte



Bis einschließlich Juni 2019 sind dann noch zahlreiche Unternehmen und Verbände mit ihren Veranstaltungen im Kassel Kongress Palais zu Gast. So kommen am 26. und 27. März 2019 Versicherungsmakler aus dem ganzen Bundesgebiet nach Kassel, um sich auf den VEMAtagen 2019 über Trends und Neuigkeiten der Branche auszutauschen. Vom 4.-6. April findet der Bundeskongress des BVÖGD (Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes) statt, der in diesem Jahr unter dem Titel „Der Öffentliche Gesundheitsdienst – Mitten in der Gesellschaft“ tagt.







Nach dem Deutschen Fundraising Kongress, der vom 8.-10. Mai erneut in Kassel gastiert, findet dann vom 23.-25. Mai mit dem 27. Jahreskongress der Deutschen Interdisziplinären Gesellschaft für Außerklinische Beatmung e. V. (DIGAB) ein weiterer bedeutender medizinischer Fachkongress im Kassel Kongress Palais statt. Zu Deutschlands größtem Fachkongress in diesem Bereich werden rund 1.000 Teilnehmer anreisen. Begleitet wird die Veranstaltung von einer Fachausstellung der Industrie, bei der sich zahlreiche Unternehmen präsentieren werden.







Auf der OMICRON Anwendertagung treffen sich vom 4.-6. Juni Fachleute der Energiebranche zum Wissens- und Erfahrungsaustausch rund um die Anwendung von OMICRON-Prüfgeräten. Am 12. und 13. Juni werden zur vocatium Kassel 2019 fast 4.000 Jugendliche im Kongress Palais erwartet, die sich hier ausführlich über Berufs- und Karrierechancen informieren können. Eine Woche später findet dann der Tag der Maschinenringe 2019 im Kongress Palais mit ca. 300 Teilnehmern statt.







Statt Sommerloch gibt es dann 29. bis 31. Juli 2019 noch ein echtes Event-Highlight in Kassel, das nicht nur Fußballfans begeistern wird: Zum ersten Mal ist Kassel Gastgeberstadt des Internationalen Trainer-Kongresses des Bunds Deutscher Fußball-Lehrer (BDFL). Rund 1.100 Teilnehmer werden im Kongress Palais erwartet, die sich hier auf höchstem Niveau mit den neuesten Entwicklungen des nationalen und internationalen Fußballs beschäftigen werden. Die Praxisdemonstrationen dieser Fortbildung für Fußballtrainer mit A-Lizenz und Fußball-Lehrer-Lizenz finden im Kasseler Auestadion statt. Auch zahlreiche prominente Profi-Trainer der Fußball-Bundesliga werden zum Internationalen Trainer-Kongress nach Kassel reisen.







Weitere Infos rund um das Kassel Kongress Palais finden Sie auf www.kongress-palais.de.

(lifePR) (