Kongress Palais Kassel: Starker Start ins neue Veranstaltungsjahr

So konnte das Kongress Palais gleich zu Jahresbeginn mit mehr als 25 Events erneut als hochkarätige Kulturspielstätte überzeugen. Unter anderem begeisterten Max Raabe & Palast Orchester, Dr. Eckart von Hirschhausen und Dieter Nuhr das Publikum mit ihren Shows – alle drei Veranstaltungen waren ausverkauft. Ebenfalls gut besucht waren das Konzert des weltberühmten Jazz-Posaunisten Chris Barber am 23. Januar sowie zwei Tage später das Bee Gees Musical „Massachusetts“.







Ein Highlight war auch das 5. Sinfoniekonzert am 12. Februar, bei dem das Staatsorchester Kassel Werke von Dukas, Ravel und Fauré darbot. Geleitet wurde das Konzert von Anja Bihlmaier, erste Kapellmeisterin am Staatstheater Kassel und Stellvertreterin des Generalmusikdirektors. Am Klavier begeisterte Martina Filjak das Publikum mit ihrem virtuosen und sensiblen Vortrag.







Weiterer Kongress kehrt nach Kassel zurück







Die Kongress-Saison wurde vom 25.-27. Januar 2018 durch den 6. Christlichen Gesundheitskongress eröffnet. Rund 650 Ärzte, Therapeuten, Pfleger, Seelsorger und Verwaltungsfachleute kamen im Kongress Palais zusammen, um sich unter dem Motto „Zwischen mir & dir. Geistesgegenwärtig kommunizieren“ zu den Themen Gesundheitswesen und Gemeinde auszutauschen. Begleitet wurde der Kongress durch eine Fachausstellung, in deren Rahmen 50 Aussteller ihre Leistungen und Produkte präsentierten.







Nachdem die bis 2012 regelmäßig im Kongress Palais durchgeführte Veranstaltung für einige Jahre nach Bielefeld abgewandert war, konnte sie nun erfolgreich zurückgewonnen werden. Ausschlaggebend hierfür war unter anderem, dass die Kombination des 2011 neu erbauten Kolonnadenflügels mit dem direkt angrenzenden H4-Hotel dem Veranstalter „Christen im Gesundheitswesen e. V.“ ideale Voraussetzungen für die Umsetzung des Kongressformats bietet.







„Dass mit dem 6. Christlichen Gesundheitskongress eine weitere bedeutende Kongressveranstaltung nach Kassel zurückkehrt, unterstreicht auf besondere Weise die Attraktivität des Tagungsstandorts Kassel“, freut sich Andreas Bilo, Geschäftsführer Kassel Marketing GmbH. „Gleichzeitig zeigt diese Entwicklung, dass das Kongress Palais durch die Modernisierungsmaßnahmen der vergangenen Jahre inzwischen in der obersten Liga der deutschen Kongresszentren mitspielt und von immer mehr Veranstaltern als hochwertige Event Location wahrgenommen wird.“







Publikumsmessen mit regem Zulauf







Auf großes Interesse stießen auch die ersten Publikumsmessen des Jahres. So informierten sich vom 3.-4. Februar rund 5.800 Besucher auf der Bau- und Immobilienmesse Nordhessen über Trends und Angebote rund ums Eigenheim. Als einziges Event dieser Art in Nordhessen war das erfolgreiche Messekonzept zum wiederholten Mal im Kongress Palais zu Gast. Erneut fanden die rund 100 Fachaussteller hier ideale Bedingungen, um ihre Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren. Zusätzlich bot der Veranstalter, die Kemptener Mattfeldt & Sänger Marketing und Messe AG, den Besuchern ein umfangreiches Vortrags- und Aktionsprogramm.







Zum dritten Mal in Folge fand in diesem Jahr die Job- und KarriereMesse Nordhessen im Kongress Palais statt. Als Messe für Fach- und Führungskräfte der Region verband die Veranstaltung auch in diesem Jahr eine Jobbörse mit einer KarriereMesse. Zwei Tage lang konnten sich Fach- und Führungskräfte sowie Hochschulabsolventen in kompakter Form über attraktive Vakanzen sowie Weiterbildungsangebote bei nordhessischen Unternehmen informieren.







Ebenfalls zum dritten Mal lockte die Bike Expo Kassel Fahrradfreunde aus Stadt und Region ins Kongress Palais. Rechtzeitig vor dem Beginn der neuen Saison konnten diese sich hier eingehend über neue Trends und technische Entwicklungen informieren und einen Blick auf die aktuellen Fahrradkollektionen werfen. Erneut strömten in diesem Jahr wieder 2.500 Besucher auf das Messegelände im und am Kongress Palais. Wie die Besucherzahlen belegen, erfreut sich die Bike Expo Kassel immer großer Beliebtheit, ob bei Freizeit- und Tourenradlern oder sportlich ambitionierten Radfahrern. Veranstaltet wird die attraktive Publikumsmesse von einem Zusammenschluss Kasseler Fahrradhändler.







„Durch die große Flexibilität des Hauses können wir für jedes Messeformat ein quasi maßgeschneidertes Flächenkonzept anbieten“, erläutert Oliver Höppner, Leiter des Kongress Palais und Bereichsleiter bei Kassel Marketing. „Dabei findet jedes Thema – ob Sport und Freizeit, Beruf und Karriere oder Eigenheim – bei uns das perfekte Ambiente und optimale technische Rahmenbedingungen.“







„Veranstaltungszentren sind ein Motor der Wirtschaft und machen einen Standort attraktiv,“ unterstreicht Karina Gutzeit. Sie ist neue Leiterin des Kassel Convention Bureaus, das Veranstaltungsplaner bei der Organisation und Durchführung ihrer Events unterstützt.

