Casseler Herbst-Freyheit: Die Traditionsveranstaltung in der Kasseler Innenstadt

Pünktlich zu Halloween fällt in diesem Jahr der Startschuss zur Casseler Herbst-Freyheit: Ab Donnerstag, den 31. Oktober, findet in der City wieder vier Tage lang ein großes Fest für die ganze Familie mit vielen Attraktionen und verkaufsoffenem Sonntag statt. Die Casseler Herbst-Freyheit ist eine erfolgreiche Traditionsveranstaltung mit der einzigartigen Kombination aus Innenstadtkirmes, Gauklern und Kleinkunst sowie verkaufsoffenem Sonntag.



Familienkirmes auf dem Königsplatz



Bereits am Donnerstagvormittag läutet auf dem Königsplatz die Familienkirmes mit toller Familien-Jahrmarktsatmosphäre, Fahrgeschäften und jahrmarktstypischen Genüssen das lange Festwochenende ein. Neben dem traditionellen Riesenrad können sich kleine und große Besucher auf das Fahrgeschäft Hawaii Swing, Kinderkarussells und Weiteres freuen. Wer seine Geschicklichkeit austesten möchte hat hierzu beim Ballwerfen und am Schießwagen die Gelegenheit. Verführerische Geschmackserlebnisse von süß bis deftig versprechen u.a. Speckkuchen, Bratwurst und Steaks, Zuckerwatte und Süßwaren, Crêpes, Waffeln und Churros.



„Für unsere kleine Familienkirmes haben wir wieder ganz bewusst Fahrgeschäfte ausgewählt, die Kinder und Eltern gleichermaßen ansprechen“, sagt hierzu Andrea Behrens, Bereichsleiterin Events bei Kassel Marketing. „So wird der gemeinsame Einkaufsbummel durch die Kasseler City zu einem besonderen Highlight, das man gemeinsam so richtig genießen kann.“



Verkaufsoffener Sonntag mit vielen Attraktionen



Höhepunkt der Casseler Herbst-Freyheit ist der verkaufsoffene Sonntag am 3. November. Von 13 bis 18 Uhr haben die Geschäfte der Innenstadt geöffnet und laden zum entspannten Einkaufsbummel ein. Außerdem hat Kassel Marketing ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das in der gesamten City für beste Unterhaltung sorgt:



Auf der Wilhelmsstraße bringt Gerd der Gaukler kleine wie große Besucher mit seinen akrobatisch-animatorischen Aktionen unter freiem Himmel zum Staunen, Rittershows nehmen das junge Publikum mit auf einen aufregenden Ausflug ins Mittelalter. Krönender Abschluss ist um 17.30 Uhr eine spektakuläre Feuershow.



Auf dem Königsplatz präsentiert Ralph Hohmann einen Nostalgie Walkact mit Drehorgel, beim Mäuseroulette können die Besucher ihr Glück versuchen. Außerdem lädt das ‚Duo Einfach Riesig‘ das Publikum mit seinem clownesken Straßentheater zu einer Reise an den Südpol ein – die zwar schon vorzeitig endet, dafür aber den Beginn einer wunderbaren Freundschaft markiert.



An verschiedenen Orten der Innenstart sorgt die Mittelalterband „Unvermeydbar“ mit Nachbauten historischer Instrumente für musikalische Unterhaltung, außerdem sind in den Straßen und Gassen fantasievoll kostümierte Stelzenläufer unterwegs. Der Opernplatz schließlich lockt an allen vier Tagen mit einem leckeren gastronomischen Angebot.



Angebote für Kassel-Entdecker



Mit dem Stadtrundgang „Kassel - Kunst - Kultur“ am Freitag um 16 Uhr und der Stadtrundfahrt „Entdecken Sie Kassel“ (Samstag 11 und 14 Uhr) stehen während der Casseler Herbst-Freyheit außerdem zwei beliebte Touren aus dem Führungsangebot von Kassel Marketing auf dem Programm.



„Mit der Casseler Herbst-Freyheit bieten wir Besuchern jeden Alters ein rundum tolles Erlebnis- & Shopping-Wochenende“, erläutert Andreas Bilo, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH. „Außerdem können wir in diesem Jahr gleichzeitig auch den pünktlichen Abschluss der Bauarbeiten auf der Königsstraße feiern“, ergänzt sie. „Damit ist das Festwochenende eine gute Gelegenheit, sich von der Neugestaltung unserer zentralen Einkaufsmeile ein Bild zu machen.“



Zur Umgestaltung der Königsstraße gehört auch eine völlig neue Straßenbeleuchtung mit moderner LED-Technik. Diese erlaubt es, die gesamte Einkaufsmeile nach Wunsch in unterschiedlichen Farben erstrahlen zu lassen. Mit dem Beginn der Casseler Herbst-Freyheit wird die Königsstraße sich am Halloween-Abend ab ca. 20.30 Uhr erstmals auf kompletter Länge farbenfroh illuminiert präsentieren.



Veranstaltet wird die Casseler Herbst-Freyheit von der Kassel Marketing GmbH in Zusammenarbeit mit den City Kaufleute Kassel e. V., dem Verein Quartier Wilhelmsstraße e. V. sowie das Citymanagement Kassel.



Weitere Informationen und das vollständige Programm finden Sie im Internet unter www.casseler-freyheit.de.





