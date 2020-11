In der Adventszeit steigt die Freude auf das Schenken und Beschenktwerden zur Weihnacht und damit für viele die Suche nach dem Passenden für die Liebsten. Fündig werden sie ab dem 1. Dezember 2020 auf offerta.de. Über 250 ausgewählte Produkte wie nachhaltiger, zarter Lippenbalsam aus dem Schwarzwald, handgedrechselte Holzgefäße, Einschlagpapier aus Bienenwachs, silbrig glitzernde vegane Umhängetäschchen oder bastene Obstkörbe finden sich hier. Natürlich auch die beliebten Küchenhelfer von Pfannen Woll oder cooklife, Mode für sie und ihn, Angebote rund ums Auto oder die Verschönerung des eigenen Heims. Ein besonderer Fokus liegt auf den Anbietern aus der Region. „Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft können die offerta Fans ihre Geschenke ganz einfach online über unser neues Portal offerta.de kaufen und die Einzelhändler und die Wirtschaft in der Region unterstützen. Damit geben wir unserer beliebten Messemarke offerta eine digitale Präsenz, von der insbesondere die Aussteller der Messe partizipieren“, sagt Britta Wirtz, Geschäftsführerin der Messe Karlsruhe.



Aufgrund der Maßnahmen zur Einschränkung der Corona-Pandemie steht der Einzelhandel, insbesondere kleinere und mittelständische Unternehmen, vor großen Herausforderungen. Auch die offerta 2020 musste aufgrund sprunghaft gestiegener Inzidenzwerte für die Stadt und den Landkreis Karlsruhe abgesagt werden. Um den ausstellenden Händlern und ausgewählten Online-Shops, dennoch eine Plattform zu bieten, hat die Messe Karlsruhe das neue Online-Portal „offerta.de“ aufgesetzt. Besucher können die Vielfalt der offerta Messe nun auch digital erleben und sich mit ihrem eigenen Log-in den Zugang zu spannenden Features sichern.



Neben Rabatten und Sonderaktionen zu ausgewählten Angeboten, lassen sich Produkte auch aus der Sicht von Lisa, Felix, Gabi und Harald erkunden – sie stehen exemplarisch für jeweils eine der vier Themenhallen der offerta. Zum Start lassen sich nicht nur Rezeptideen für das Weihnachtsmenü durchstöbern, sondern es gibt auch praktische Tipps für das nächste Umbauprojekt in den eigenen vier Wänden, Empfehlungen für nachhaltiges Heizen und weitere innovative Produkte deutscher Startups zu entdecken.



In den kommenden Monaten wird das Angebot von offerta.de um weitere regionale, nachhaltige und ausgefallene Produkte wachsen. Mehrfach im Jahr finden zukünftig Vorteilsaktionen statt, die saisonal passende Angebote in den Vordergrund stellen.



Weitere Informationen unter www.offerta.de

(lifePR) (