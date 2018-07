Design-Trends zukünftig gebündelt unter der Marke LOFT

Britta Wirtz, Geschäftsführerin der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KMK), will Design-Trends neu bündeln und auf eine Konzentration der Marken setzen: „Die sehr gute Entwicklung unserer Veranstaltung LOFT – Das Designkaufhaus für junges und innovatives Design wollen wir weiter befeuern und ihr mehr Raum geben.“ In diesem Zusammenhang wird die EUNIQUE – Messe für Designunikate als eigenständige Marke nicht weitergeführt. Den bisherigen Austellern und Partnern der EUNIQUE, die zum Konzept der LOFT passen, werden entsprechende Beteiligungs- und Kooperationsangebote unterbreitet.



Ebenso ausgebaut wird parallel das Thema neues Wohnen auf Rädern. Die erfolgreiche Premiere des New Housing – Tiny House Festival im Rahmen der diesjährigen LOFT wird eine Fortsetzung im nächsten Jahr als Community-Treffen erleben. Tiny-House-Besitzer und -Hersteller, Architekten, Handwerker und Selbstbauer sowie Interessierte werden sich zu diesem alternativen Wohntrend austauschen. Wirtz dazu: „Die KMK gibt damit einem wachstumsstarken Trendthema, das sowohl designgetrieben als auch nachhaltig ist, eine bundesweit einmalige Plattform.“



Die nächste LOFT – Das Designkaufhaus und das New Housing –Tiny House Festival finden vom 24. bis 26. Mai 2019 in der Messe Karlsruhe statt.

