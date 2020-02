Pressemitteilung BoxID: 787498 (KARL MAYER Textilmaschinenfabrik GmbH)

Ein Bralette voller Verheißungen

Neues BH-Konzept von Lisa Bahr nutzt die Möglichkeiten der JACQUARDTRONIC® LACE

Moderne Technologie und frische Ideen machen Designs mit Schick und Vorteilen bei der Fertigung möglich. Wie dies geht, zeigt die Masterarbeit von Lisa Bahr. Die Studentin der Fachrichtung Textile Produkte/ Textil an der Hochschule Niederrhein entwickelte mit den Möglichkeiten der JACQUARDTRONIC® LACE ein vollkommen neues BH-Konzept und dazugehörig einen Bralette. Das Motto dabei lautete „smart & speedy“. Das innovative Wäschestück besteht nur aus zwei Spitzenteilen und zwei Nähten für deren Verbindung zum Endprodukt. Das Molden, Pads und Bügel werden überflüssig: Die Gestaltung der Cup-Form ist bereits im Textil angelegt. „Ich wollte die Brust möglichst schön ausformen und setzte hierfür auf Bielastizität. Konventionelle Wäschespitze ist nur in eine Richtung elastisch. Bei der Verwendung in einem konfektionsarmen Schnitt würden die Rundungen abgeflacht werden. Es entstünde ein Effekt wie bei einem Sport-BH oder Minimizer.“ Bei der Umsetzung ihrer Idee vertraute die Kreative auf das Know-how von KARL MAYER und die Performance einer hochbarrigen JACQUARDTRONIC® LACE. Auf der leistungsfähigen Spitzenraschelmaschine verarbeitete sie – wie bei Wäschestoffen üblich – flächendeckend Elastan, kombinierte aber das blanke Material mit einer ummantelten Variante als Musterfaden. „Das elastische Core-Garn lässt sich besser in den Musterfadenführern verarbeiten. Zudem bewahrt es den textilen Charakter der Ware“, erklärt Lisa Bahr. Beim Design ließ sich die Studentin von den organischen Formen aufsteigender Blasen inspirieren. Die Gestaltung zeigt kreisförmige Motive in einem subtilen Spiel mit Transparenz und Blickdichte. Das Ergebnis ist ein Bralette mit einem sexy Look, komfortabler nahtarmer Passform, kurzer Time-to-Market und geringen Produktionskosten. Bei der Fertigung gibt es zudem einen besonderen Clou: Der Rückenteil des Bralettes lässt sich auch für die Umsetzung eines dazu passenden Höschens nutzen.

