Pressemitteilung BoxID: 787497 (KARL MAYER Textilmaschinenfabrik GmbH)

A bralette full of promise

A new bra concept developed by Lisa Bahr makes use of the possibilities offered by the JACQUARDTRONIC® LACE

Modern technology and fresh, new ideas produce stylish designs and offer production advantages. Lisa Bahr has shown how this can be done in her work for her master’s degree. This student of Textile Products/ Textiles at the Hochschule Niederrhein (University of Applied Sciences, Niederrhein) has developed a completely new bra design and associated bralette using the features offered by the JACQUARDTRONIC® LACE machine – based on the motto, “smart and speedy”. This innovative item of lingerie is made from just two lace pieces with two seams joining them together to produce the final garment – and moulding, pads or underwiring are no longer required. The shape of the cup is built into the textile itself. “I wanted to give the bust the best possible shape, so I focused on the concept of two-way elasticity. Conventional lingerie lace is only stretch in one direction. When used in a design that requires very little making-up, the circular shapes are flattened out. The effect is the same as that of a sports bra or minimiser.” To put her idea into practice, this young designer relied on the expertise and knowhow of KARL MAYER, and on the performance of a high-bar JACQUARDTRONIC® LACE machine. As with normal lingerie fabrics, she processed all-over elastane on the high-performance lace raschel machine, but combined the uncovered yarn with a covered yarn as the pattern yarn. “The stretch, core-spun yarn can be processed better in the pattern guides. It also retains the textile characteristics of the fabric,” explains Lisa Bahr. This student was inspired by the organic shapes of floating bubbles when creating her design, which features circular motifs in a subtle interplay with transparent and opaque effects. The result is a bralette with a seductive look, a comfortable fit with few seams, a short time-to-market, and low production costs. A special little trick was used during production, i.e. the design of the back section of the bralette can also be used to produce the matching briefs.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (