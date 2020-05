Pressemitteilung BoxID: 800322 (KARKALIS COMMUNICATIONS GMBH)

#agencylife trotz Corona-Krise: KARKALIS COMMUNICATIONS konzipiert neue, digitale Formate und baut Führungsteam aus

Die Agentur setzt auf Storytelling im Audio-Format, Influencer-Kommunikation und digitale Press Days - und gewinnt Sabrina Schreiber als Client Service Director

Events, die nicht stattfinden können, Budget Cuts, mobiles Arbeiten: Die Corona-Krise stellt Agenturen vor einige Herausforderungen. KARKALIS COMMUNICATIONS reagiert auf die beispiellose Situation mit kreativen Lösungen für Presseevents und fokussiert sich auf die Produktion emotionaler Audio- und Video-Formate mit Influencern. Darüber hinaus erweiterte die Agentur zum 01. Mai ihr Führungsteam: Sabrina Schreiber komplettiert jetzt am Düsseldorfer Standort als Client Service Director das Führungsteam um Sarah Pritzel und Jonathan Kürten. Sie kehrt nach knapp drei Jahren zur Agentur zurück.



Agil, kreativ, digital: alternative Formate, die auch in Corona-Zeiten funktionieren

Das rund zwanzigköpfige Team der Agentur mit Sitz in Düsseldorf und München entwarf innerhalb kürzester Zeit verschiedene Konzepte, die trotz der Ausgangsbeschränkungen umgesetzt werden konnten:



• Mit der DIGITAL PRESS WEEK entstand die digitale Alternative zu den sonst für Mode- und Lifestyle-Redaktionen in Hamburg und München stattfindenden Press Days. An 5 Tagen und in 5 verschiedenen Themenbereichen interviewten 5 prominente TV-Moderator/innen Vertreter/innen von u.a. Hansgrohe, Ravensburger, Impressionen und Wayfair – ausschließlich per Videokonferenz. Die teilnehmenden Journalist/innen erhielten alle Informationen zu den Herbst-/Winter-Kollektionen und konnten Fragen stellen. Das innovative Format erfuhr großen Zuspruch, sowohl von Marken als auch von Journalist/innen. Zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=h5sBMHqBXyk&t=1s



• Für Fressnapf entwickelte das Team von TONY the petfluencer agency emotionalen Video-Content, der auch in Corona-Zeiten problemlos produziert werden konnte. Statt auf große Teams und aufwendige Außendrehs setzte die Agentur auf kreatives Storytelling und die Zusammenarbeit mit Petfluencern, die anhand eines Briefings von zuhause aus filmten. So entstand ein Social Media-Clip mit der Botschaft: Beste Freunde sind immer für dich da. Auch jetzt. Ein Erfolg in den tierischen Communities: das Video „Tierisch beste Freunde“ wurde bislang mehr als 700tausend mal aufgerufen. Zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=UF-3_jeM4yA



• Darüber hinaus setzte die Agentur für ausgewählte Kunden Influencer Giftings mit zur aktuellen Situation passenden Story-Aufhängern um. 50 Influencer erhielten eine EGLO Schreibtischlampe sowie hilfreiche Tipps für das Arbeiten von Zuhause – genau zur richtigen Zeit, da viele der Empfänger noch nicht optimal im Homeoffice eingerichtet waren. Sie zeigten das Homeoffice-Paket samt EGLO Lampe begeistert auf ihren Instagram-Kanäle. Ein weiteres Gifting: die „Stay Happy“-Box, die ausgewählten Influencern die Zeit zuhause mit den Weinen der Marke BAVARIA WEIN versüßte.



• Audio-Formate gehen auch daheim ins Ohr. Dementsprechend baut die Agentur aktuell ihr Portfolio im Bereich der Audio-Produktion aus. Ohne zu viel zu verraten: ein Hörbuch und ein ganz besonderer Podcast sind bereits in Arbeit.



Wieder zurück: Sabrina Schreiber ist neuer Client Service Director

Nach knapp drei Jahren kehrt Sabrina Schreiber (32) zu der auf PR, Content Marketing und Influencer-Kommunikation spezialisierten Agentur zurück. In der neu geschaffenen Position als Client Service Director wird sie insbesondere in der Kundenbetreuung und der strategischen Konzepterstellung für beide Units der Agentur tätig sein. Das umfasst sowohl Aufgaben für KARKALIS COMMUNICATIONS, mit namhaften Kunden und Projekten im Bereich Fashion und Lifestyle, als auch für TONY the petfluencer agency, der Agentur für Petfluencer-Kommunikation.



„Ich freue mich sehr, Sabrina Schreiber wieder bei uns begrüßen zu dürfen, die gemeinsam mit den beiden Senior Consultants Sarah Pritzel und Jonathan Kürten unser Düsseldorfer Führungsteam komplettiert – genau zur richtigen Zeit“, so Geschäftsführer André Karkalis.



Bereits von 2015 bis 2017 war Schreiber als Consultant bei KARKALIS COMMUNICATIONS tätig und zeichnete u.a. für die mit mehreren Awards ausgezeichnete Kampagne „Das Duell der Maschinen“ verantwortlich. In der Zwischenzeit betreute sie als Account Director für die Kölner Counterpart Group Marken und Unternehmen aus den Bereichen Food, Baby, digitales Marketing und Garten- und Landschaftsbau. In ihrer neuen Funktion berichtet sie direkt an André Karkalis, Geschäftsführer von KARKALIS COMMUNICATIONS.



Über TONY the petfluencer agency

TONY ist Europas führende Agentur für Petfluencer Kommunikation mit einer Datenbank von mehr als 1000 qualifizierten Petfluencer-Kontakten und zudem Ausrichter der GERMAN PETFLUENCER AWARDS. Neben Fressnapf zählen Hansgrohe, Dyson, Vodafone und viele Marken der Heimtierbranche zu den Kunden der Agentur. TONY ist Teil von KARKALIS COMMUNICATIONS. Beide Agenturen verbindet die Überzeugung, dass Strategie und Data die Basis für gute Kommunikation sind, es aber die außergewöhnlichen Ideen sind, die Marken Kraft verleihen.

