Neue Hydraulikbox für Kaltwassererzeuger vereinfacht Installation der Systeme deutlich

20.03.19



Reduzierter Planungs- und Montageaufwand

Dampfdiffusionsdichtes, stoßfestes Gehäuse schützt die Komponenten

Drei miteinander kombinierbare Leistungsgrößen verfügbar





Eine neue Hydraulikbox zur Vereinfachung der Installation von Kaltwassersätzen hat Kampmann auf der ISH 2019 in Frankfurt am Main präsentiert. Die Neuheit beinhaltet alle wichtigen Komponenten für eine Trennung des primären vom sekundären Kreislauf und erleichtert somit den Arbeitsalltag von Fachhandwerkern deutlich. Nicht nur entfällt erheblicher Aufwand bei der Planung, sondern auch bei der Montage, denn alle enthaltenen Komponenten sind bereits ab Werk fertig isoliert. Neben einem Edelstahl-Plattenwärmetauscher und einem Schmutzfänger ist auch eine drehzahlgeregelte Umwälzpumpe integriert, die den energiesparenden Betrieb sicherstellt. Ferner lassen sich durch den Einsatz der Hydraulikbox Fehler vermeiden, die in der Praxis unter anderem aufgrund mangelnder Kompatibilität der Komponenten verschiedener Hersteller oder falscher Dimensionierung entstehen. Die stabile, versiegelte und somit dampfdiffusionsdichte Außenhülle bietet Schutz vor Schwitzwasseranfall und einer dadurch bedingten Korrosion sowie vor Beschädigung infolge von Stößen. Die Box ist in den Leistungsgrößen 12, 20 und 35 kW als Zubehör für alle Modelle der KaClima-Kaltwassersätze erhältlich. Durch die Kombination mehrerer Geräte ist eine exakte Anpassung auch bei höherem Leistungsbedarf möglich. Hierzu muss jede Hydraulikbox mit einem optional erhältlichen Volumenstromregler abgeglichen werden. Die Geräte sind ab Lager verfügbar, sodass eine kurze Lieferzeit gewährleistet ist. Das Unternehmen aus Lingen ist im Übrigen der erste Hersteller von Kaltwassersätzen, der eine passende Hydraulikbox für diese Systeme in sein Produktportfolio aufgenommen hat.

