Deutsche Partyspiel-Invasion über Kickstarter

Die Grafikdesignerin Angela Vögtli lanciert zusammen mit dem Jungunternehmer Jérôme Schwarzkopf „Kampf gegen das Spießertum“ – die deutsche Version ihres Schweizer Kultspiels „Kampf gegen das Bünzlitum“.



„Kampf gegen das Bünzlitum“ ist ein Kartenspiel für bis zu 10 Fieslinge. Nach der erfolgreichen Lancierung über Kickstarter im Jahr 2015 hat es sich inzwischen zum Schweizer Kultspiel gemausert und ist sogar in renommierten Buchläden zu finden.



Aufgrund von Beschwerden deutscher Freunde, die sich beim Spiel ausgeschlossen fühlten, hat das Duo entschieden, eine eigenständige Version für den “großen Kanton“, wie Deutschland gerne von den Schweizern genannt wird, zu entwickeln. Das Spiel besteht aus 150 Fragekarten und 450 Antwortkarten in einer robusten Kartonbox und bringt es auf ein Kampfgewicht von sagenhaften 1.7 Kilogramm.



Die Spielregeln



Jeder Spieler zieht acht Karten vom Antwortstapel und der Rundenboss zieht eine Fragekarte, welche er laut vorliest. Nun sucht sich jeder Spieler die absurdeste Antwortkarte aus seiner Hand aus und übergibt diese verdeckt dem Rundenboss. Ohne zu wissen, welche Antwort von welchem Spieler ist, liest dieser alle Antworten vor und wählt seinen Favoriten aus. Schallendes Gelächter könnte den Rundenboss dabei etwas beeinflussen. Die Fragekarte wird dem Gewinner als Siegpunkt feierlich übergeben und der gemeine Spaß beginnt mit dem nächsten Rundenboss von vorne.



Nichts für Spießer



So harmlos wie das Gameplay anmutet, so böse sind die zur Verfügung stehenden Antwortkarten: Ob Körperflüssigkeiten, deutsche Promis, tödliche Krankheiten oder Randgruppen – KGS kennt keine Tabus!



Spielfans die auch mal über Merkel und Hämorrhoiden lachen möchten, können „Kampf gegen das Spießertum“ vom 17. Juli bis 15. September auf Kickstarter unterstützen und sich somit ihr Exemplar sichern.

