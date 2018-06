Mit seiner Leidenschaft für das Schauspiel, die Bühne, das Kino, den Gesang und das Schreiben hat Mario Adorf viele Geschichten erzählt. Um das Leben dieses Ausnahmedarstellers in all seinen Facetten darzustellen, reicht nur die große Leinwand. Das filmische Portrait WAS ICH NOCH VERSCHWEIGEN WOLLTE rückt daher nun erstmals im Kino den Menschen Mario Adorf in den Fokus.



Inhalt:

Mit der Kino Doku WAS ICH NOCH VERSCHWEIGEN WOLLTE blickt Regisseur Dominik Wessely auf Mario Adorfs Karriere zurück und will erfahren, wie er zur Schauspielerei kam, wie er seine Rollen ausgesucht hat, warum er so häufig Bösewichte verkörperte, was ihn heute noch so an seinem Beruf fesselt und warum er niemals Bildhauer wurde.



Stationen der gemeinsamen Reise mit Mario Adorf sind seine Kindheit und Jugend in der Eifel, seine Erinnerungen an seine alleinerziehende Mutter und die letzten Kriegsjahre in dem Eifel-Städtchen Mayen. Der Zuschauer begegnet ihm in Paris und St. Tropez, wo er seit Jahren mit seiner französischen Frau Monique zu Hause ist. Denn Mario Adorf war immer schon „Europäer“. Als Sohn eines Italieners, dem er nur einmal in seinem Leben begegnet ist, sehen wir ihn auch in Rom, der Stadt, in der er dreißig Jahre seines Lebens verbrachte.



Die internationale Karriere des begnadeten Schauspielers steht dabei immer im Mittelpunkt: Die Otto-Falckenberg-Schule und die Kammerspiele in München prägten die Anfänge seiner Karriere. Seinen internationalen Durchbruch hatte Mario Adorf mit dem Film NACHTS, WENN DER TEUFEL KAM von Robert Siodmak. Seitdem hat er in über 200 Filmen gespielt, u.a. unter der Regie von Wolfgang Staudte, Billy Wilder, Volker Schlöndorff, Rainer Werner Fassbinder, John Frankenheimer und Helmut Dietl. Seit den 80er Jahren war er oft in TV-Mehrteilern wie DER GROSSE BELLHEIM, KIR ROYAL, DER SCHATTENMANN oder der Serie ALLEIN GEGEN DIE MAFIA zu sehen. Der Regisseur Dominik Wessely verschafft bislang verborgene Einblicke in die Stationen der 60 Jahre andauernden Karriere von Mario Adorf: sein privates Leben, seine Beziehungen, seine Sicht auf die Welt, die Politik, die Liebe und das Älterwerden.



Regie führt Dominik Wessely, verantwortlich für die Kamera ist Hajo Schomerus. Die Produzenten sind Herbert Schwering und Christine Kiauk. Noch bis Ende Juni 2018 dauern die Dreharbeiten an, die u.a. in Köln, München, Rom, Florenz, St. Tropez, Casablanca und in seinem Heimatort Mayen in der Eifel stattfinden.



Produziert wird WAS ICH NOCH VERSCHWEIGEN WOLLTE von COIN FILM GmbH, gefördert von der Film- und Medienstiftung NRW, Nordmedia, BKM, DFFF und Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur. NFP* marketing & distribution startet die Kino Doku im ersten Halbjahr 2019 in die Kinos.

