Pressemitteilung BoxID: 789363 (KÄNGURUH PRODUCTION Konzertagentur GmbH)

Neuer Termin Peter Maffay "LIVE 2020" Magdeburg

30.07.20 I 20 Uhr I GETEC ARENA Magdeburg - NEU!

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Kurz nachdem Peter Maffay seine ausverkaufte „Für immer jung“-Tour unterbrechen musste, steht der Ersatztermin für Magdeburg fest: Am 30. Juli 2020 holen Peter Maffay & Band das Konzert in der GETEC Arena nach, das aufgrund von Erkrankungen zweier Bandmitglieder verschoben werden musste. Bassist Ken Taylor war in Hamburg von der Bühne gestürzt und hatte sich einen Oberschenkelbruch zugezogen. Keyboarder Pascal Kravetz musste aufgrund einer akuten Erkrankung aussteigen. „Wir waren nach einem phänomenalen Tourauftakt in Kiel, Hamburg und Berlin über die Unterbrechung der Tour genauso enttäuscht wie die Zuschauer, die sich lange auf den Abend gefreut haben. Umso mehr bedanken wir uns bei den Fans in Magdeburg für ihr Verständnis und das motivierende Feedback“, sagte Peter Maffay. „Wir können es kaum erwarten, wieder auf die Bühne zu gehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Konzert im Sommer der Hammer sein wird! Magdeburg, wir kommen!“ Alle Eintrittskarten behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit.

