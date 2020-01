Pressemitteilung BoxID: 781022 (Kabarett "academixer" GmbH)

"Mutti kann es besser"

Dieser kabarettistische Theaterabend ist die Fortsetzung des erfolgreichen Programms „Mutti vor der Tür“. Der Zuschauer wird den Figuren des Ersten Abends auch im neuen „Mutti“-Programm wiederbegegnen.



Sandra und Jörn haben eine neue Wohnung bezogen und haben ein Kind bekommen. Mutti und der einstige Untermieter von Sandra und Jörn leben nun als WG in der alten Wohnung der jungen Eltern. Das ist die Ausgangssituation.



Doch das junge Elternglück ist gestört. Sandra steht plötzlich samt Baby vor der Tür ihrer Mutter und will mit für ein paar Tage in der alten Wohnung Unterschlupf finden. Abstand gewinnen von der krieselnden Beziehungssituation mit Jörn.



In diesem Set werden nun Themen des modernen Familienlebens „abgearbeitet“. Wie lebt man emanzipiert miteinander und wird doch den traditionellen Geschlechterrollen gerecht. Wie soll man sich und sein Kind heute ernähren. Wie stellt man sich den Herausforderungen des Klimawandels und wie kann man überhaupt Beruf, Familie und eigenes Interessen heute unter einen Hut bringen?



Mutti hat zu all dem natürlich ihre eigene Meinung und in der Regel weiß sie es auch besser.



Ein Kabarettabend zum Thema Familie heute und wie überlebt man in einer globalisierten Welt wenn man aus Dresden kommt?



Es spielen: Kati Hart, Elisabet Hart, Jens Eulenberger, Claudius Bruns



Regie: Volker Insel, Musikalische Leitung: Claudius Bruns



Produktion: Kabarett academixer GmbH



Kabarett academixer I www.academixer.com I Tel. 0341-21787878



PREMIERE: So, 09.02. 18 Uhr

Voraufführungen 07.02. 20 Uhr und 08.02. 16 & 20 Uhr

