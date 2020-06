Pressemitteilung BoxID: 803525 (Kabarett "academixer" GmbH)

Max Uthoff kommt!

Kabarett academixer

Das Gastspiel mit Max Uthoff am 26.06. und 27.06.2020 findet statt – Corona-Solidarität macht's möglich! Der Veranstaltungsort wird verlegt ins Haus Leipzig/ Elsterstraße. Einlass ab 19 Uhr/ Veranstaltungsbeginn 20 Uhr.



Lange stand es auf der Kippe, jetzt dürfen wir aber verkünden: Max Uthoff kommt! Um die Abstandsregeln einhalten zu können ziehen wir allerdings mit unserem Gast vom großen Kupfersaal ins noch größere Haus Leipzig in der Elsterstraße. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit, sie werden vor Ort platziert. Und das Schöne an diesem Umstand ist – wir können noch ein paar Karten zum Verkauf anbieten.



Natürlich gibt es an diesem Abend auch anderes zu tun. Wenn Sie sich nicht ernst genommen fühlen wollen, schalten Sie den Fernseher an. Wenn Sie die Sehnsucht nach Wahrnehmung plagt und Sie gerne auf ihre Funktion als Konsument reduziert werden, rein ins Netz mit Ihnen. Wenn Sie grundsätzlichen Zweifel an den Entscheidungen ihres Lebens verspüren wollen, schauen Sie doch einfach mal, wer da neben Ihnen im Bett liegt.



Oder sie verbringen einen Abend mit Max Uthoff, der Ihnen alle diese Gefühle auf einmal verschafft. Ein Abend, der einen anderen Menschen aus Ihnen macht: Zwei Stunden älter und mit weniger Geld in der Tasche. Aber sehnen wir uns nicht alle nach Veränderung? Eben. Oder war es das, was wir am meisten fürchten? Woher soll ich das wissen?



Wie auch immer: Max Uthoff kommt. Sie wissen schon, was das für Sie bedeutet.



"Ein erstklassiger Kabarettist" Stuttgarter Zeitung



„Überragend. So überzeugend böse und zugleich unterhaltsam war im deutschen Kabarett schon lange keiner mehr“ Süddeutsche.de



maxuthoff.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (