Der Mitbegründer der academixer legt seine Autobiografie vor. "Das mach ich doch im Schlaf - Ein Heldenepos" erzählt von 77 Jahren Gunter Böhnke und u.a. davon, dass der in seinem Leben immer mal wieder an den unpassendsten Stellen eingeschlafen ist. So packten ihn Schlafanfälle in der Schule, bei der eigenen Trauung oder auf dem Motorrad. Als letzteres passierte, sagte ihm ein Arzt: "Da würd ich mal zum Arzt gehen!" Diagnostiziert wurde Narkolepsie. Doch Böhnke, der eigenen Worten zufolge oft Glück gehabt hat, erzählt nicht allein vom Wegdämmern, sondern auch von Theater und Kabarett, der Arbeit als Übersetzer und Lektor und seiner "großen Zeit" als Fußballspieler. Seit 1963 in Leipzig wollte und sollte er eigentlich Lehrer werden, ein Praxissemester in der Karl-Marx-Oberschule in der Löhrstraße allerdings öffnete ihm die Augen - er wurde "Lehrdienstverweigerer". Stattdessen textete der Germanist und Anglist nun zunächst für die Nachrichtenagentur ADN Bildunterschriften und fand später eine Stelle im Verlag Edition Leipzig. Sein Chef dort war Elmar Faber. Kein Wunder, dass der Kabarettist und Sachsen-Spezialist andauernd Bücher schreibt! "Das mach ich doch im Schlaf" ist das Neueste von allen und gerade erst erschienen.



Karten: 0341-21787878 (mit AB)

info@academixer.com

www.academixer.com

(lifePR) (