Praktisch & schön: Golf-Geschenke von JuCad

Der Branchenführer für Elektro-Caddys hat natürlich auch manuelle Caddys aus Titan, Edelstahl oder Carbon – klein und leicht sind sie alle. Und praktisch für die Reise. Selbstverständlich gibt’s die Elektrocaddy-Modelle auch in vielen Ausführungen. Und in attraktiven Farben...



Viel Freude machen auch die JuCad-Accessoires: Golfbags fürs Cart oder als Tragebag, superleicht und wasserfest, dazu sportlich & elegant... Oder: Die neue Jucad-Kleidertasche in zeitlosem Schwarz für Sie & Ihn aus leichtem Nylon und mit vielen praktischen Features, bunte Golfschirme oder mit Automatik-Öffnung (erhätlich in den Farben Schwarz und Silber), Travelcover fürs Golfgepäck (in 3 Grössen) und mit Schlägerschutzfunktion, praktische JuCad-Rucksäcke – oder am besten gleich eines der beliebten, 7-teiligen Golf-Geschenksets.



Pssst! Sagen Sie dem Beschenkten: Alles fürs bessere Spiel!



