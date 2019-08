Pressemitteilung BoxID: 762808 (Jugendpresse Schleswig-Holstein e.V.)

Medienstaatsvertrag braucht Ausnahme für Schülerzeitungen

Immer mehr Schülerzeitungen erscheinen online. Das Internetrecht hinkt dieser Entwicklung hinterher. Jugendpresse, Jugendorganisationen, Gewerkschaft und Arbeitgeberverbände fordern gemeinsam eine Ausnahme für Schülerzeitungen und jugendeigene Medien im neuen Medienstaatsvertrag.



Ein Bündnis aus 20 Organisationen nimmt heute gemeinsam zum Entwurf des Medienstaatsvertrags Stellung. Landesverbände der Jugendpresse, der Landesjugendring Mecklenburg-Vorpommern, weitere Jugendorganisationen, die Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union sowie Verband der Zeitungsverlage Norddeutschland und Zeitungsverlegerverband Hamburg schlagen vor, dass die/der Verantwortliche eines redaktionellen Angebotes ausnahmsweise nicht voll geschäftsfähig sein müssen, wenn es von Jugendlichen für Jugendliche herausgegeben wird. Das wäre die Voraussetzung, damit Schülerzeitungen rechtssicher im Internet erscheinen können.



In § 55 Absatz 2 Satz 3 Nr. 3 des Entwurfs des Medienstaatsvertrags sowie an derselben Stelle im zurzeit gültigen Rundfunkstaatsvertrag ist geregelt, dass der Verantwortliche eines journalistisch-redaktionell gestalteten Angebots voll geschäftig sein muss. Eine Ausnahme für jugendeigene Medien, z.B. Schülerzeitungen, gibt es nicht. Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte fragen häufig bei der Jugendpresse nach, ob Schülerzeitungen überhaupt online erscheinen dürfen. „Formal können sie das zurzeit nicht, weil die oder der Verantwortliche volljährig sein muss. Das Internetrecht ist an dieser Stelle weder zeitgemäß noch jugendgerecht“, sagt Philipp Nuhn, Vorstand der Jugendpresse Schleswig-Holstein.



Alle 16 Landespressegesetzen machen die Ausnahme, dass die verantwortliche Redakteurin nicht volljährig sein muss, wenn das Druckwerk von Jugendlichen für Jugendliche herausgegeben wird. Das ist eine wichtige Voraussetzung, dass gedruckte Schülerzeitungen erscheinen können. Schülerzeitungen werden von Schülerinnen und Schülern selbst verantwortet. Sie bestimmen die Themen, über die sie berichten wollen, lernen den verantwortungsvollen Umgang mit dem hohen Gut der Pressefreiheit und ganz praktisch, wie Journalismus funktioniert. „Schülerzeitungen sind wichtig für die Teilhabe junger Menschen in unserer Demokratie. Der Medienstaatsvertrag muss das berücksichtigen und eine Ausnahme für jugendeigene Medien machen“, sagt Philipp Nuhn. Immer mehr Schülerzeitungen haben einen Internetauftritt, einige Schülerzeitungen erscheinen ausschließlich online.



Die Stellungnahme ist unter jp-sh.de/mstv-stellungnahme2019 abrufbar. Sie wird gemeinsam von Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern e.V., Jugendpresse Baden-Württemberg e.V., Jugendpresse Brandenburg e.V., Jugendpresse Hessen e.V., Jugendpresse Rheinland-Pfalz e.V., Jugendpresse Sachsen e.V., Jugendpresse Schleswig-Holstein e.V., Junge Journalisten Saar e.V., Junge Presse Bayern e.V., Junge Presse Berlin e.V., Junge Presse Hamburg e.V., Junge Presse Niedersachsen e.V., Junge Presse Pinneberg e.V., Verband der Niedersächsischen Jugendredakteure e.V., digitalgen e.V., Förderverein Jugendmedien e.V., Landesjugendring Mecklenburg-Vorpommern e.V. – Landesinformationsstelle Schülerzeitung, Bundesvorstand der Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union, Verband der Zeitungsverlage Norddeutschland e.V. und Zeitungsverlegerverband Hamburg e.V. abgegeben. Die Federführung hat die Jugendpresse Schleswig-Holstein übernommen.

