Die anhaltende Verunsicherung rund um den Coronavirus in Verbindung mit dem plötzlichen Ölpreisverfall Anfang letzter Woche hält die Kapitalmärkte in Atem: Starke Kursverluste in den vergangenen Tagen trieben Anleger in Scharen in „sichere Anlagehäfen“. Die Renditen von Staatsanleihen wie deutschen Bundesanleihen sanken in Folge auf neue Tiefststände von -0,91Prozent. „Der Ölpreisrückgang von 20 Prozent allein am 9. März stellt für die Weltwirtschaft und die Märkte, die noch die Auswirkungen rund um Covid-19 zu verkraften haben, einen zweiten exogenen Schock dar“, erläutert Jakob Tanzmeister, Investment Specialist für Multi-Asset-Solutions bei J.P. Morgan Asset Management. Trotz der Verunsicherung habe aber das Kernszenario, dass sich die Weltwirtschaft in der zweiten Jahreshälfte von den aktuellen Schocks erholt, für die Multi-Asset Fonds wie den JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund weiter Bestand. „Allerdings ist die Unsicherheit, was den genauen Verlauf angeht, gestiegen, da das genaue Zusammenspiel der beiden Schocks unklar ist“, betont Tanzmeister. Da das Risiko einer Fortsetzung der Volatilität an den Kapitalmärkten besteht, wurden die Income-Portfolios defensiver aufgestellt – zudem erwarten die Experten in den kommenden Wochen geld- und fiskalpolitische Impulse.



Folgen des Coronavirus für die globale Wirtschaft



Sicher ist aber schon jetzt, dass der wirtschaftliche Effekt durch Covid-19 länger andauern wird als zunächst angenommen. Zwar schreite Chinas Reaktivierung langsam voran, in anderen Ländern kommt es nun allerdings zu teilweisen Stillständen und Verhaltensänderungen „Das erste Quartal 2020 wird sich als das schwächste Quartal für das globale Wachstum dieser Expansion erweisen, und es wird eine gewisse Trägheit im zweiten Quartal geben. Wir rechnen jetzt für das Geschäftsjahr 2020 mit einem wesentlichen Rückgang des globalen Bruttoinlandsprodukts, der jedoch sehr ungleich verteilt sein wird“, sagt Tanzmeister. So geht der Experte davon aus, dass sich die US-Wirtschaft widerstandsfähiger zeigen wird. Nachdem in 2019 ein deutlicher Rückgang der Unternehmenstätigkeit zu verzeichnen war, sind die Cashflows der Unternehmen nun in einer solideren Ausgangsposition, um diesen Schock besser zu überstehen. Auch die Haushaltsbilanzen sehen vergleichsweise robust aus und die Sparquote ist mit 5 Prozent hoch.



Mittelfristig positve Auswirkungen niedrigerer Ölpreise für Verbraucher



Aus realwirtschaftlicher Sicht sollten die direkten wirtschaftlichen Auswirkungen des Ölpreisverfalls für die großen Volkswirtschaften begrenzt sein. „Zumindest mittelfristig dürften die positiven Auswirkungen niedrigerer Öl- und Benzinpreise auf die Verbraucher die negativen Auswirkungen auf den Energiesektor, der in den meisten Industrieländern und sogar in großen Schwellenländern gering ist, bei weitem überwiegen“, ist Tanzmeister überzeugt. Die negativen Ausreißer sind hier Kanada und teilweise Australien.



Selbst in den USA, die heute ein bedeutender Ölproduzent und Nettoexporteur sind, ist die Größe des Sektors volkswirtschaftlich begrenzt. Zudem sind Unternehmensinvestitionen im Energiebereich im Vergleich zu 2015, als Investitionen im Sektor hoch und steigend waren, aktuell weiterhin niedrig und fallend. Der Benzinanteil an den Verbraucherausgaben war jedoch ziemlich konstant. „Ein weiterer Rückgang der ölbezogenen Investitionen ist wahrscheinlich, sollte jedoch nicht mehr als ein paar Zehntel Prozent vom annualisierten BIP-Wachstum ausmachen. Dieser Effekt wird wahrscheinlich durch andere Verhaltensänderungen in den Schatten gestellt“, so Tanzmeister.



Das größere Risiko für den Konjunkturausblick besteht laut dem Experten deshalb nun in der Wechselwirkung zwischen Virus und dem Energieschock. Dies erhöht das Risiko, dass einige Unternehmen überproportional betroffen sind, was eine Welle von Insolvenzen auslösen könnte, bei denen die Störung des Finanzmarktes wieder auf die Realwirtschaft zurückfällt – und somit das Risiko einer Rezession durch Arbeitsplatzverluste, Stimmungsschock und eine Zunahme allgemeiner Unsicherheit verstärkt wird. „Die jüngsten Kursrückgänge und das Risiko einer erheblichen Funktionsstörung an den Finanzmärkten werden sehr wahrscheinlich weitere Reaktionen der Zentralbanken und Politik auslösen. Natürlich wird es Stimmen geben, die besagen, dass die Zentralbanken diesen Schocks nicht entgegenwirken können, aber in einer Situation wie dieser ist eine Lockerung der Geldpolitik normalerweise der Ersthelfer. Selbst wenn eine dann folgende steuerliche oder fiskalische Reaktion wirkungsvoller sein könnte“, unterstreicht der Experte.



Income-Strategie profitiert von breiter Streuung und Flexibilität des Multi-Asset Portfolios



Jakob Tanzmeister betont, dass Multi-Asset-Fonds in diesen volatilen Phasen von ihrer Diversifizierung profitieren können. Die Flexibilität der Income-Strategie zahlt sich zudem aus, denn Anlageklassen wie beispielsweise REITs oder Infrastruktur reagieren nicht so sensitiv auf die Marktbewegungen. „Unsere Positionierung auf der Anleihenseite in Hypothekenanleihen, Cash, Unternehmensanleihen mit Investment Grade Rating und kurzlaufende Unternehmensanleihen stärkt die Defensive. Diese Assets dienen sowohl als Portfolio-Absicherung, als auch um die erhöhte Wahrscheinlichkeit von Reaktionen der Zentralbankpolitik widerzuspiegeln.“ Bei Hochzinsanleihen bleibt das Income-Management rund um Michael Schoenhaut und Eric Bernbaum weiter vorsichtig und zieht es vor, die Bonität im Portfolio vergleichsweise hoch und die Positionsgrößen im historischen Vergleich geringer zu halten. Insgesamt bleibt die Strategie, was Risikoanlagen angeht, moderat positioniert, wobei die Manager weiterhin stark auf die Diversifizierung des Portfolios setzen und defensive Positionen wie die Duration nutzen, um die Widerstandsfähigkeit des Portfolios sicherzustellen. Aktien mit defensiver Dividendenausrichtung sehen die Income-Manager mittelfristig weiterhin konstruktiv, reduzieren jedoch die Positionsgrößen aufgrund der aktuellen Marktschwankungen, da sie davon ausgehen, dass die Märkte kurzfristig volatil bleiben werden. Innerhalb dieser defensiven Positionierung bevorzugen sie weiterhin US-Aktien und in moderater Dosis Schwellenländer, die sich in den letzten Wochen positiv für die Diversifizierung erwiesen haben.



„Wir haben 2020 mit einer relativ defensiven Ausrichtung des Portfolios begonnen, verglichen mit längerfristigen ‚neutralen‘ Risikoniveaus des Fonds. Dies äußert sich in einer geringeren Aktiengewichtung von aktuell 29 Prozent und einer verstärkten Diversifikation unserer Anleihenallokation durch qualitativ hochwertige Anlagen wie bonitätstarke Hypothekenanleihen, die aktuell bei knapp 10 Prozent liegen. Die Duration betrug 4 Jahre, was einem durchschnittlichen Niveau entspricht“, führt Tanzmeister aus. Im Vergleich zu einem breiten Index war der Global Income Fund im Energiesektor untergewichtet, und insbesondere bei Hochzinsanleihen in defensiven Sektoren wie Kommunikation, Gesundheitswesen und Konsum (nicht zyklisch) dagegen übergewichtet. Diese defensiven Sektoren profitieren teilweise von der soliden Ausgangslage der US-Konsumenten und haben sich als besonders robust in wirtschaftlichen Schwächephasen erwiesen.



„Die weiterhin relativ defensive Positionierung und die breite Streuung der Anlageklassen im Fonds haben sich in diesem volatilen Marktumfeld bewährt. Per 13.3. betrug die Performance in der Anteilklasse A (div) EUR seit Jahresbeginn -11,45 Prozent – im Vergleich zu -24,1 Prozent des MSCI World EUR hedged, was eine Abwärtserfassung von weniger als der Hälfte des Aktienmarktes darstellt. Dies entspricht dem Risikoprofil der Strategie“, führt der Experte aus. Die risikoärmere Variante JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund verzeichnet seit Jahresbeginn eine Wertentwicklung von -4,12 Prozent (Anteilklasse A (div) – EUR, Stand 13.03.2020).



Im vergangenen Jahr konnte der Global Income Fund eine Wertentwicklung von 10,7 Prozent erzielen und diesen Trend mit einem All-Time-High am 18. Februar dieses Jahres fortsetzen. Im Vergleich zum MSCI World Index hat er in 2019 Kursabschwünge durchschnittlich nur zu 14% mitgemacht, an Kurssteigerungen aber zu 30% partizipiert.



Ausschüttungsniveau bleibt trotz Niedrigzinsumfeld stabil



Auch bei den letzten Ausschüttungen konnte der JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund und sein defensiveres Pendant, der JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund, überzeugen. In der vierteljährlich ausschüttenden Anteilklasse lag diese im Februar für den Global Income Fund bei annualisiert 4,1 Prozent p.a. (Anteilklasse A (div) - EUR, Stand Februar 2020, nicht garantiert) und für den Global Income Conservative Fund bei 3,5 Prozent (Anteilklasse A (div) – EUR, Stand Februar 2020, nicht garantiert). Die jährlich ausschüttende Anteilklasse A (dist) - EUR erzielte eine Ausschüttung im Global Income Fund von 2,8 Prozent, der Global Income Conservative Fund lag bei 1,5 Prozent (Stand März 2020, nicht garantiert).



„Dank seiner breiten Streuung und vergleichsweise defensiven Ausrichtung konnten wir in der Income-Strategie die jüngsten Kursverluste im Zuge der Sorgen um die Ausbreitung von COVID-19 und den Ölpreisschock gut abfedern und haben weniger Schwankung gesehen als bei reinen Aktieninvestments“, so Tanzmeisters Fazit.



Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung.



Weitere Informationen zum JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund



ISIN A (div) EUR: LU0395794307 /

WKN A (div) EUR: A0RBX2 (vierteljährlich ausschüttend)



ISIN A (dist) EUR : LU0840466477 /

WKN A (dist) EUR: A1J5UZ (jährlich ausschüttend)



Fondsmanager: Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum



Auflegungsdatum: 11. Dezember 2008



Referenzindex: 40% Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR / 35% MSCI World Index Total Return Net) Hedged to EUR / 25% Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR



Fondsvolumen: 25,43 Milliarden Euro (per 12.03.2020)



www.jpmorganassetmanagement.de/Income



Quelle: J.P. Morgan Asset Management, Morningstar (alle Rechte vorbehalten). Stand: 29.02.2020. Die Wertentwicklung wird nach BVI-Methode dargestellt. Die BVI-Methode berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (Beratungsgebühr sowie Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen). Die beim Kunden anfallenden Kosten, hier beispielhaft dargestellt durch einen einmaligen Ausgabeaufschlag von 5 Prozent im ersten Jahr, wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Zusätzliche Kosten, die sich auf die Wertentwicklung auswirken, z.B. Depotgebühren, Rücknahmegebühr, Umtauschgebühren sowie etwaige Steuern, können variieren und daher in der Darstellung nicht berücksichtigt werden.



Die Fondsperformance wird anhand des Nettoinventarwerts der Anteilklasse A (div) in EUR bei Wiederanlage der Erträge (vor Steuern) inklusive der tatsächlichen laufenden Gebühren und exklusive etwaiger Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge angegeben. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.



Weitere Informationen zum JPMorgan Investment Funds – Global Income Conservative Fund



Vierteljährlich ausschüttende Anteilklasse: ISIN A (div) EUR : LU1458463236, WKN A (div) EUR : WKN A2AN88



Thesaurierende Anteilklasse: ISIN A (acc) EUR : LU1458463079, WKN A (acc) EUR : WKN A2AN86



Fondsmanager: Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum, Matthew Pallai



Auflegungsdatum: 12. Oktober 2016



Referenzindex: 15% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR, 30% Barclays Capital US Corporate High Yield Hedged to EUR, 55% Barclays Capital Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR



Fondsvolumen: 2,13 Milliarden Euro (per 12.03.2020)



Quelle: J.P. Morgan Asset Management, Morningstar (alle Rechte vorbehalten). Stand: 29.02.2020. Die Wertentwicklung wird nach BVI-Methode dargestellt (s.oben)





Wichtige Hinweise:



Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierin enthaltenen Informationen stellen jedoch weder eine Beratung noch eine konkrete Anlageempfehlung dar. Die Nutzung der Informationen liegt in der alleinigen Verantwortung des Lesers. Sämtliche Prognosen, Zahlen, Einschätzungen und Aussagen zu Finanzmarkttrends oder Anlagetechniken und -strategien sind, sofern nichts anderes angegeben ist, diejenigen von J.P. Morgan Asset Management zum Erstellungsdatum des Dokuments. J.P. Morgan Asset Management erachtet sie zum Zeitpunkt der Erstellung als korrekt, übernimmt jedoch keine Gewährleistung für deren Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. J.P. Morgan Asset Management nutzt auch Research-Ergebnisse von Dritten; die sich daraus ergebenden Erkenntnisse werden als zusätzliche Informationen bereitgestellt, spiegeln aber nicht unbedingt die Ansichten von J.P. Morgan Asset Management wider. Der Wert, Preis und die Rendite von Anlagen können Schwankungen unterliegen, die u. a. auf den jeweiligen Marktbedingungen und Steuerabkommen beruhen. Währungsschwankungen können sich nachteilig auf den Wert, Preis und die Rendite eines Produkts bzw. der zugrundeliegenden Fremdwährungsanlage auswirken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung. Das Eintre.en von Prognosen kann nicht gewährleistet werden. Auch für das Erreichen des angestrebten Anlageziels eines Anlageprodukts kann keine Gewähr übernommen werden. J.P. Morgan Asset Management ist der Markenname für das Vermögensverwaltungsgeschäft von JPMorgan Chase & Co. und seiner verbundenen Unternehmen weltweit. Telefonanrufe bei J.P. Morgan Asset Management können aus rechtlichen Gründen sowie zu Schulungs- und Sicherheitszwecken aufgezeichnet werden. Soweit gesetzlich erlaubt, werden Informationen und Daten aus der Korrespondenz mit Ihnen in Übereinstimmung mit der EMEA-Datenschutzrichtlinie von J.P. Morgan Asset Management erfasst, gespeichert und verarbeitet. Die EMEA- Datenschutzrichtlinie finden Sie auf folgender Website: www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Da das Produkt in der für Sie geltenden Gerichtsbarkeit möglicherweise nicht oder nur eingeschränkt zugelassen ist, liegt es in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass die jeweiligen Gesetze und Vorschriften bei einer Anlage in das Produkt vollständig eingehalten werden. Es wird Ihnen empfohlen, sich vor einer Investition in Bezug auf alle rechtlichen, aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen Auswirkungen einer Anlage in das Produkt beraten zu lassen. Fondsanteile und andere Beteiligungen dürfen US-Personen weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Bei sämtlichen Transaktionen sollten Sie sich auf die jeweils aktuelle Fassung des Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document – KIID) sowie lokaler Angebotsunterlagen stützen. Diese Unterlagen sind ebenso wie die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Satzungen der in Luxemburg domizilierten Produkte von J.P. Morgan Asset Management bei der deutschen Informationsstelle, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt oder bei Ihrem Finanzvermittler kostenlos erhältlich.



Herausgeber in Deutschland: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1 D-60310 Frankfurt.



Herausgeber in Österreich: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Austrian Branch, Führichgasse 8, A-1010 Wien.

