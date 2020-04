Pressemitteilung BoxID: 793279 (JPMorgan Asset Management S.a.rl.)

J.P. Morgan Asset Management: Im aktuellen Marktumfeld zeigt sich die Bedeutung alternativer Anlagen für die Portfoliostabilität







Vermeintlicher Nachteil zahlt sich aus: Geringere Liquidität führt zu weniger Volatilität

Insbesondere Infrastrukturanlagen sorgen dank unkorrelierten langfristigen Renditechancen und regelmäßigen Cashflows für Portfolio-Resilienz

Aktueller „Guide to Alternatives“ veröffentlicht





Die anhaltende große Besorgnis über die Ausbreitung und die wirtschaftlichen Auswirkungen des COVID-19-Virus führte in den letzten Wochen zu einem Ausverkauf in kaum gekanntem Maße. Während sowohl Aktien als auch Anleihen unter Druck gerieten, erwiesen sich alternative Anlagen als relativ stabil. „Viele der alternativen Anlageklassen tendieren zu einer deutlich stabileren Entwicklung als die an öffentlichen Börsenplätzen gehandelten Werte, eben weil sie nicht täglich oder gar minütlich gehandelt werden. Das sorgt für mehr Stabilität im Portfolio“, betont Anton Pil, Global Head of Alternatives bei J.P. Morgan Asset Management. Im weiterhin von Volatilität und Unsicherheit geprägten Marktumfeld gelte es zudem zu berücksichtigen, dass alternative Anlagen nicht nur zur Diversifikation beitragen, sondern vielmehr auch als beständige Ertragsquelle dienen können, ohne dabei das Risiko eines Portfolios zu erhöhen. „Gerade ertragsorientierte Anleger dürften den starken Rückgang der Renditen von Staatsanleihen-Portfolios verfolgt haben. So erscheinen alternative Ertragsquellen wie Infrastrukturanlagen noch attraktiver. Anleger müssen sich jedoch bewusst sein, dass sie in weniger liquide Vermögenswerte investieren“, betont Pil.



Mit den 146 Milliarden US-Dollar, die bei J.P. Morgan Asset Management in 15 verschiedenen alternativen Strategien verwaltet werden, habe man sich laut Pil bereits seit einiger Zeit auf einen möglichen Marktabschwung vorbereitet und einen wesentlichen Schwerpunkt auf das Liquiditätsmanagement gelegt. Dies habe sich insbesondere deshalb bezahlt gemacht, als dass sich die Kreditmärkte verengten. Die Real-Assets-Strategien würden zudem durch langfristige Verträge – Leasing- und Charterverträge sowie regulatorisch gestützte Preise – sowie durch die planbaren Laufzeiten und stabilen Gegenparteien guter Kreditwürdigkeit untermauert. Der anleiheähnliche Charakter dieser vertraglich gesicherten Zahlungen wird dazu beitragen, die kurzfristige Wertentwicklung zu unterstützen.



Auch andere alternative Anlagesegmente können in dieser Situation profitieren: „Unsere Liquid Alternatives wie die Makro-Strategie konnte auch bei fallenden Märkten positive Erträge erzielen und hat sich als ein guter Diversifikator und Stabilisator für Portfolios erwiesen“, erläutert Anton Pil. Auch Hedgefonds konnten von den Chancen, die sich aus der extremen Volatilität ergeben, profitieren und damit den Rückgang für Kundenportfolios dämpfen. Nicht zuletzt konnten die kurzfristigen Verwerfungen an den Schuldenmärkten genutzt werden, um sowohl in den Mezzanine- und den Private Credit-Strategien als auch in den Real-Asset-Strategien historisch niedrige Refinanzierungsmöglichkeiten zu sichern. Zudem erwartet Anton Pil, dass aufgrund der Marktverwerfungen zeitnah hochwertige Real Assets verfügbar sind: „Wir bereiten unsere Portfolios und unsere Kunden darauf vor, handlungsbereit zu sein.“



Sein Fazit lautet entsprechend: „Auch an alternativen Anlagen werden die dramatischen Auswirkungen rund um COVID-19 nicht spurenlos vorbeigehen. Aber sie haben sich doch wieder einmal zur Stabilisierung des Portfolios bewähren können. Nun gilt es, die sich bietenden Gelegenheiten zu nutzen.“



Guide to Alternatives als Leitfaden der wichtigsten Trends für alternative Anlageklassen



In dem Maße, in dem alternative Anlagen ihren Weg in die Portfolios finden, wird es laut Anton Pil auch immer wichtiger, eine Strategie und einen Prozess zur Evaluation und Portfoliointegration dieser Anlageklassen zu haben. Um diese Entwicklung zu unterstützen, hat J.P. Morgan Asset Management den Guide to Alternatives entwickelt. Diese vierteljährlich aktualisierte Publikation bietet eine objektive Darstellung der wichtigsten Themen, die bei alternativen Anlageklassen eine Rolle spielen, und gibt umfangreiche Einblicke. Im Fokus stehen makroökonomische Themen wie Kapitalbeschaffung oder Managerstreuung sowie Analysen von Marktdaten rund um die Themenbereiche „Real Assets“ mit Immobilien, Infrastruktur und Transport, „Private Markets“ mit Private Credit und Private Equity sowie Hedgefonds. Die englischsprachige Publikation setzt in der aktuellen Ausgabe zudem folgende Themenschwerpunkte: Gegen- und Rückenwind bei erneuerbaren Energien, Industrieimmobilien, Renditequellen bei Private Equity und nicht zuletzt die Frage, ob erhöhte PE-Multiples die neue Normalität darstellen.



Mit dem Guide to Alternatives erhalten Anleger somit objektive Informationen für Anlageklassen, die traditionell weniger transparent sind als klassische Instrumente wie Aktien oder Anleihen. Ziel ist, sie bei den Entscheidungen zur Allokation alternativer Anlagen zu unterstützen. „Immer noch wählen viele Anleger ihre alternativen Anlageklassen völlig unabhängig voneinander aus und berücksichtigen nicht, was diese Investments für das Gesamtportfolio bedeuten. Wir glauben aber an einen holistischen Ansatz für den Aufbau eines alternativen Portfolios, das mehrere Komponenten beinhalten sollte“, betont Sebastian Schu, Senior Client Advisor für institutionelle Kunden bei J.P. Morgan Asset Management. „Als Partner unserer Kunden möchten wir jedoch nicht nur eine nützliche Informationsquelle bieten, sondern auch die Diskussion anregen, was die Chancen und Risiken alternativer Anlageklassen betrifft – und bieten natürlich auch ertragsstarke Lösungen an.“



Für das Market Insights Programm von J.P. Morgan Asset Management arbeiten exklusiv 30 Kapitalmarktexpertinnen und -experten rund um den Globus. Es wird seit über 15 Jahren produktneutral angeboten. Ziel des Market Insights Programms ist, die globalen Kapitalmärkte zu beleuchten und regelmäßig verlässliche Erkenntnisse rund um das aktuelle wirtschaftliche Umfeld zu vermitteln. Ziel ist, eine wertvolle Unterstützung bei der Informationsbeschaffung zu leisten und zu ermöglichen, fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.



Der Guide to Alternatives bietet ein umfangreiches und aktuelles Spektrum von Daten der Anlageklassen Global Real Estate, Infrastruktur, Private Equity und Hedgefonds. Um einen objektiven und neutralen Blick auf die „Alternatives“ zu ermöglichen, ist der „Guide“ frei von jeglicher „Hausmeinung“ von J.P. Morgan Asset Management. Eine aktualisierte englische Version erscheint zukünftig zum Quartalsende im Juni, September, Dezember und März. So lässt sich sicherstellen, dass jederzeit Zugriff auf die neuesten Daten verfügbar ist.



Den vollständigen Guide to Alternatives erhalten Sie unter J.P. Morgan Asset Management– oder lassen Sie sich auf den Verteiler setzen.



Wichtige Hinweise:



Das “Market Insights“ Programm bietet umfassende Informationen und Kommentare zu den globalen Märkten auf produktneutraler Basis. Das Programm analysiert die Auswirkungen der aktuellen Wirtschaftsdaten und veränderten Marktbedingungen, um Kunden einen besseren Einblick in die Märkte zu vermitteln und fundierte Anlageentscheidungen zu fördern. Für die Zwecke von MiFID II sind das J.P. Morgan Asset Management „Market Insights“ und „Portfolio Insights“ Programm eine Marketingkommunikation und fallen nicht unter MiFID II / MiFIR Anforderungen, die in Zusammenhang mit Research stehen. Darüber hinaus wurden das J.P. Morgan Asset Management „Market Insights“ und „Portfolio Insights“ Programm als nicht unabhängiges Research nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen erstellt, die zur Förderung der Unabhängigkeit von Research dienen. Sie unterliegen auch keinem Handelsverbot vor der Verbreitung von Research.



Die in diesem Dokument geäußerten Meinungen stellen weder eine Beratung noch eine Empfehlung für den Kauf oder Verkauf von Anlageinstrumenten dar, noch sichert J.P. Morgan Asset Management oder eine seiner Tochtergesellschaften zu, sich an einer der in diesem Dokument erwähnten Transaktionen zu beteiligen. Sämtliche Prognosen, Zahlen, Einschätzungen oder Anlagetechniken und -strategien dienen nur Informationszwecken, basierend auf bestimmten Annahmen und aktuellen Marktbedingungen, und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle in diesem Dokument gegebenen Informationen werden zum Zeitpunkt der Erstellung als korrekt erachtet. Jede Gewährleistung für ihre Richtigkeit und jede Haftung für Fehler oder Auslassungen wird jedoch abgelehnt. Zur Bewertung der Anlageaussichten bestimmter in diesem Dokument erwähnter Wertpapiere oder Produkte sollten Sie sich nicht auf dieses Dokument stützen. Darüber hinaus sollten Investoren eine unabhängige Beurteilung der rechtlichen, regulatorischen, steuerlichen, Kredit- und Buchhaltungsfragen anstellen und zusammen mit ihren professionellen Beratern bestimmen, ob eines der in diesem Dokument genannten Wertpapiere oder Produkte für ihre persönlichen Zwecke geeignet ist. Investoren sollten sicherstellen, dass sie vor einer Investitionen alle verfügbaren relevanten Informationen erhalten. Der Wert, Preis und die Rendite von Anlagen können Schwankungen unterliegen, die u. a. auf den jeweiligen Marktbedingungen und Steuerabkommen beruhen, und die Anleger erhalten das investierte Kapital unter Umständen nicht in vollem Umfang zurück. Sowohl die historische Wertentwicklung als auch die historische Rendite sind unter Umständen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Wechselkursschwankungen können sich positiv oder negativ auf den Wert von Anlagen auswirken. Kapitalanlagen in kleineren Unternehmen sind unter Umständen mit einem höheren Risiko verbunden, da sie für gewöhnlich empfindlicher auf Marktbewegungen reagieren. Kapitalanlagen in Schwellenländern können stärkeren Schwankungen unterliegen und gehen daher mit einem erhöhten Risiko für Ihr Kapital einher. Darüber hinaus kann die wirtschaftliche und politische Situation in Schwellenmärkten instabiler sein als in etablierten Volkswirtschaften, was sich unter Umständen ungünstig auf den Wert der getätigten Kapitalanlagen auswirken kann. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Empfängers, seine Eignung zu prüfen und beim Erhalt dieses Dokuments und bei allen Anlageentscheidungen alle rechtlichen und regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Alle präsentierten Fallstudien dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und stellen keine Beratung oder Empfehlung dar. Die dargestellten Ergebnisse sind nicht repräsentativ für die tatsächlichen Anlageresultate. J.P. Morgan Asset Management ist der Markenname für das Vermögensverwaltungsgeschäft von JPMorgan Chase & Co. und seiner verbundenen Unternehmen weltweit.



Hinweis für Empfänger in der Region EMEA: Telefonanrufe bei J.P. Morgan Asset Management können aus rechtlichen Gründen sowie zu Schulungs- und Sicherheitszwecken aufgezeichnet werden. Zudem werden Informationen und Daten aus der Korrespon­denz mit Ihnen in Übereinstimmung mit der EMEA-Datenschutzrichtlinie von J.P. Morgan Asset Management erfasst, gespeichert und verarbeitet. Die EMEA-Datenschutzrichtlinie finden Sie auf folgender Website: www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.



Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für vergleichbare zukünftige Ergebnisse. Eine Diversifizierung garantiert keine Investitionserträge und eliminiert nicht das Verlustrisiko.



Herausgeber in Deutschland: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt.



Herausgeber in Österreich: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Austrian Branch, Führichgasse 8, A-1010 Wien.

