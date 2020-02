Pressemitteilung BoxID: 787523 (JOI-Design I A D joehnk + partner mbB)

JOI-Design gelingt erneut perfekte Symbiose

Rockiges Moxy trifft entschleunigendes Residence Inn Hotel im szenigen Münchner Werksviertel

Gegensätze ziehen sich an. Auch in München gehen Neon-Pink und Beige-Grau nun Hand-in-Hand. Der Frankfurter Erfolgsgeschichte folgend eröffnete die SV Group sowohl ein Moxy, als auch ein Residence Inn im Plaza, München Werksviertel, Tür an Tür. Das schrille Szenehotel Moxy ist ebenso Bruch wie Ergänzung zum Extended-Stay-House nebenan.



Mountains are calling

It´s time for a ride – dieses Gefühl kommt auf jeden Fall in der Lobby des neuen Moxy Hotels in München auf. Jahrzehnte lang fertigte der große, deutsche Hersteller Zündapp im Werksviertel München-Ostbahnhof Motorräder. Das zitieren Fahrzeugteile, Bremsspuren und Werkzeuge im Design der öffentlichen Bereiche. „Das Motto in der Lobby ist ‚Ein Motorrad-Ausflug in die Berge‘“, erklärt die Projektleiterin Barbara Wiethoff von JOI-Design. Noch mal eben Luft holen, zurücklehnen und dann dem Ruf der Berge folgen.



Die nahegelegenen Berge finden sich in den Formen von Möbeln, Accessoires und im Lichtdesign wieder. Die pure, unverfrorene Stimmung macht sich auch im Industrial Chic mit freiliegenden Lüftungsrohren und sichtbaren Kabeln bemerkbar – in der Lounge-artigen Lobby, wie auch auf den Zimmern. Bewehrungsgitter mit Haken statt Kleiderschrank: Man macht ja nur einen Zwischenstopp. Die hellen Braun- und Grautöne des Farbkonzepts locken den Gast gedanklich auf den Asphalt, auf dem Bike entlang von Felsformationen und über reizvolle Passstraßen. Der Gast wird Teil des Abenteuers, spürt das Adrenalin und startet lebensbejahend in den Tag.



Leise Design Details

Im Bruch dazu lädt das Residence Inn im gleichen Gebäudekomplex ‚Plaza‘ zum längeren Verweilen ein. Business- wie Privat-Reisende sind gleichermaßen willkommen, die Hektik der Stadt außen vor zu lassen. Elegant geradliniges Design und eine wohnliche Atmosphäre umfängt sie vom ersten Schritt an. Ein Ruhepol im Großstadttrubel.



Das ebenfalls von Grautönen geprägte Farbkonzept wirkt in dieser Umgebung elegant und leicht. Versetzt mit warmen Holznuancen und hellem Beige schaffen die Innenarchitekten eine beruhigende, entschleunigende Atmosphäre.



Das Interior Design überzeugt durch Zurückhaltung. Das klare Konzept gibt Halt. Die Anordnung – Möbel, Flächen, Dekor – ist auf einen Blick zu erkennen. Business Traveller empfinden hier stilsicheren Komfort zum Wohlfühlen. Modern, funktional, dezent. Die Zimmer sind groß und in verschiedene Bereiche eingeteilt, samt Kitchenette sowie Wohn- und Arbeitsraum. Die Lobby ist, ähnlich wie im Moxy, als Lounge konzipiert. Von Zeit zu Zeit finden hier ausgewählte Veranstaltungen zur Unterhaltung der Gäste statt. Wer mehr Abwechslung wünscht, stürzt sich in das Großstadtleben des Werksviertels oder schlendert ein paar Schritte hinüber zum Moxy – „It’s time for a ride!“

