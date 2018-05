Unmittelbar – in erster Reihe – an der Ostsee in Warnemünde gelegen erstrahlt das Hotel am Leuchtturm nach aufwendiger Modernisierung und Renovierung in neuem Glanz. Es versprüht ein ganz besonders positives Ambiente. Die Räume wirken frisch, wach und freundlich. Der Gast wird willkommen geheißen in ein offenes Interieur, in dem die Formen bildlich mit dem Wind und den Wellen von draußen mitschwingen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Leichtigkeit. Das klassische Grundgerüst wird durch avantgardistische Designelemente und maritime Details angereichert und so völlig selbstverständlich ins Moderne gedreht.



In den öffentlichen Bereichen des Hotels wird der Charakter des Ortes ganz bewusst aufgegriffen und mit in das Konzept eingewebt. Ohne großen Aufwand ist die Liebe zum Detail für den Gast direkt zu erkennen. Farblich angepasste und individuelle Accessoires wecken die Neugierde der Gäste und laden ein, genauer hinzusehen und nachzufragen. Bilder und Skulpturen lokaler Künstler unterstreichen dieses authentische und familiäre Flair. Mit einem Augenzwinkern werden auch nicht ganz ernst gemeinte Details integriert: So sind in den öffentlichen Waschbecken chinesische Drachen zu sehen, die keine Verbindung zur Ostsee haben. Durch die Blau-Weiße Farbgebung allerdings wird selbst die fremdwirkende Drachengestalt „maritimisiert“.



Kleine Hingucker wie Bilder, Blumen, Skulpturen und Bücher inspirieren und lassen die Gäste in Tagträume abschweifen. In diesem Ambiente tut auch ein Schlechtwettertag der Stimmung und der Erholung keinen Abbruch, denn in der Lounge mit deckenhohen Fenstern und einem Ausblick ins Grüne und auf die See lässt es sich sehr gut entspannen. „Im Urlaub wie zu Hause fühlen“ war das Ziel der Designer, mit dem die jetzige Stimmung geschaffen wurde. Blau und Weiß sind die Hauptdarsteller vor elegant-puren und zurückhaltenden Flächen aus graugebeizter Eiche.



Ein allseitig gläserner Kamin und die imposante Bibliothek verleihen dem Raum den privaten Wohnzimmercharakter. Und doch bleibt der Blick durch das Regal frei in den luftig eleganten Frühstücksbereich, der durch seine flexible Bestuhlung unkompliziert zu einem Besprechungsraum oder zu einem Veranstaltungsort umfunktioniert werden kann. Dimmbare Deckenleuchten reagieren im Handumdrehen auf verschiedene Stimmungen und die Anforderungen der Gäste.



Doch das Hotel öffnet nicht nur für Übernachtungsgäste. Im Gegenteil – die Inhaber freuen sich auch über Tagesgäste, die es sich nach einem langen Strandspaziergang vor dem Kamin so richtig gemütlich machen und sich bei einem Becher Kakao oder einem handgebrauten Bier aus der Marlower Brauerei wieder aufwärmen.



Der Weg zu den Zimmern führt durch ein klassisch gestaltetes Treppenhaus mit schmiedeeisernen Verzierungen. An historischen Fotografien vorbei, wird der Gast mit charmanten Strandmotiven vergangener Tage zu den Zimmern geleitet. Die Zimmer bieten neben einem atemberaubenden Blick auf den Strand und die Promenade entspannenden Komfort. Zurückhaltende Eleganz lässt den Gast zur Ruhe kommen.



Die Natürlichkeit der ausgewählten Produkte schafft unmittelbar eine Wohlfühlatmosphäre. Das inhabergeführte Boutique Hotel legt höchsten Wert auf individuelle Accessoires und Details, die den lokalen Charakter charmant unterstreichen.



Auch der persönliche Umgang mit den Gästen hat einen hohen Stellenwert; die Grundwerte des Hauses werden durch diesen Umgang kommuniziert und praktiziert, und der Gast kann sich in diesem intimen, sympathischen und luxuriösen Ambiente einfach wohlfühlen.

JOI - Design GmbH

"Die menschlichen Kontakte sind es, die es ausmachen und unseren Beruf besonders machen. Wir entwerfen als Menschen für Menschen, schaffen Lebensräume und reagieren auf stetig wechselnde und sich neu orientierende Wünsche und Anforderungen aus unserer Gesellschaft - das ist mein Steckenpferd."



C. Kretschmar-Joehnk



Noch nie war es so spannend, in der "Hospitality Design" Branche tätig zu sein. Mehr als 30 Jahre Erfahrung bilden die Basis. Bereits seit 1984 liegt der Fokus von JOI-Design auf der Entwicklung von exklusiven und Design-orientierten Konzepten für die internationale Hotellerie. Serviced Apartments und markenaffines Office Design kamen in den letzten Jahren dazu. Innerhalb des Hotelsegmentes befasst sich das Innenarchitekturbüro sowohl mit privat-geführten, feinen und kleinen Boutique-Hotels als auch mit jungen Szene-Hotels und luxuriösen Hotelketten.



Die Entwicklung von Möbeln, Leuchten oder Armaturen für die Sanitärindustrie ist heute ebenso konstanter Bestandteil des Portfolios, resultierend aus dem Know-how um die Anforderungen aus den Projekten und aus der Feder von Produktdesignern stammend - Products by JOI-Design.



Das kreative Team des führenden europäischen Designstudios gestaltet mit erfahrenen Innenarchitekten, Architekten, Ingenieuren, Grafikern und Produktdesignern einzigartige sowie zeitgemäße und maßgeschneiderte Konzepte. Der enge Austausch mit dem Auftraggeber sowie der Ansporn nach einer optimalen und nachhaltigen Lösung für das individuelle Projekt stehen im Vordergrund.



Gleichzeitig richtet sich der Blick nach außen: Die Analyse von sich ständig ändernden Bedürfnissen der Gesellschaft und der Entwicklung des Reisens spornt an, jeweils die beste Antwort für das individuelle Projekt zu realisieren. Mit dem Ziel, zu der Entwicklung der Branche beizutragen und diese mitzugestalten, wird das tiefgründige und breitgefächerte Wissen mit anderen Akteuren der Branche geteilt. Bei Interesse finden sich weitere Infos hier:



